Авария в Каунасе: столкнулись троллейбус и микроавтобус

Сообщение об этом полиция получила в 15.45 часов.

По первоначальным данным, на Раудондварисском шоссе у торгового центра Ermitažas троллейбус 11-го маршрута и микроавтобус с левым рулем и английскими номерами не смогли поделить дорогу.

Представитель Каунасского комиссариата полиции Одета Вайткявичене подтвердила, что пострадал водитель микроавтобуса, он доставлен в больницу, а пассажирке помощь была оказана на месте.

По словам свидетелей, микроавтобус заехал не с главной дороги и врезался в ехавший по главной дороге троллейбус.

В связи с аварией на шоссе образовалась пробка.