Авария в центре Каунаса - автомобиль сбил женщину

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 8 января 2017 г. 13:00
В воскресенье в Каунасе произошла авария. Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщили, что на ул.Муйтине водитель автомобиля Ford переехал женщину преклонного возраста.
© Kas vyksta Kaune nuotr.

По предварительным данным, около 10 часов утра, управлявшая автомобилем Ford Mondeo водитель не заметила переходившую улицу старушку и сбила ее. После инцидента женщина осталась лежать под автомобилем, она была им прижата.

Находившиеся рядом люди до прибытия пожарных-спасателей пытались ее вызволить, подняв перед машины, однако их усилия не помогли, автомобиль был слишком тяжелым.

Позже пожарные вызволили ее из-под автомобиля. Женщину передали в руки медиков, которые доставили ее в больницу.

По данным портала, она находилась в сознании, однако сильно пострадала и жаловалась на боли в груди.

Не исключают, что она не чувствовала повреждений в связи с перенесенным шоком.

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