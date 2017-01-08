Авария в центре Каунаса - автомобиль сбил женщину

В воскресенье в Каунасе произошла авария. Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщили, что на ул.Муйтине водитель автомобиля Ford переехал женщину преклонного возраста.

По предварительным данным, около 10 часов утра, управлявшая автомобилем Ford Mondeo водитель не заметила переходившую улицу старушку и сбила ее. После инцидента женщина осталась лежать под автомобилем, она была им прижата.

Находившиеся рядом люди до прибытия пожарных-спасателей пытались ее вызволить, подняв перед машины, однако их усилия не помогли, автомобиль был слишком тяжелым.

Позже пожарные вызволили ее из-под автомобиля. Женщину передали в руки медиков, которые доставили ее в больницу.

По данным портала, она находилась в сознании, однако сильно пострадала и жаловалась на боли в груди.

Не исключают, что она не чувствовала повреждений в связи с перенесенным шоком.