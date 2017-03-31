Авария на Via Baltica: из прицепа вывалились свиные туши

31 марта ночью, около 3.50, на трассе А5 Via Baltica, на отрезке Мариямполе-Каунас с дороги съехал грузовой автомобиль и врезался в откос строящегося виадука.
За рулем направлявшегося в сторону Каунаса грузовика с прицепом находился гражданин Польши. В результате аварии из прицепа выпали разделанные туши свиней.
Водитель слишком поздно заметил предупредительные знаки о ремонте дороги и об ограничении скорости.
К счастью, водитель пострадал не сильно. По словам свидетелей, у него ободрано лицо.
Движение на упомянутом отрезке дороги не остановилось, сообщает Литовский союз автомобилистов.