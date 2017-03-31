Движение на упомянутом отрезке дороги не остановилось, сообщает Литовский союз автомобилистов.

К счастью, водитель пострадал не сильно. По словам свидетелей, у него ободрано лицо.

Водитель слишком поздно заметил предупредительные знаки о ремонте дороги и об ограничении скорости.

За рулем направлявшегося в сторону Каунаса грузовика с прицепом находился гражданин Польши . В результате аварии из прицепа выпали разделанные туши свиней.

Авария на Via Baltica: из прицепа вывалились свиные туши

Авария на Via Baltica: из прицепа вывалились свиные туши 31 марта ночью, около 3.50, на трассе А5 Via Baltica, на отрезке Мариямполе-Каунас с дороги съехал грузовой автомобиль и врезался в откос строящегося виадука.

Под Паневежисом с дороги съехал автобус с детьми из Беларуси 31 марта, в 5.45 ч., в Паневежском районе, на дороге Вильнюс-Паневежис, у деревни Шилгалис, с дороги съехал белорусский автобус, в котором находилось больше 20 детей из Беларуси.

Каунасский суд разрешил взять под стражу двоих подозреваемых в убийстве Каунасский участковый суд разрешил на три месяца взять под стражу каунасцев, подозреваемых в убийстве мужчины.

Пока родители пили, босой малыш грелся в магазине 29 марта, в 15.47 ч. в Таураге, на ул. Стотес, в магазине, заметили замерзшего и босого ребенка (2013 г.р.), после осмотра врачи перевезли его в детский дом.