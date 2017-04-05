Алитусская полиция задержала подозреваемого в убийстве беглеца из Польши

4 апреля, в 13.10 ч., сотрудники Главного комиссариата полиции Алитусского округа получили сообщение о том, что на польско-литовской границе, у Лаздийского района требованию пограничников остановиться не подчинился водитель автомобиля Porsche Cayenne.

За автомобиле ехали пять экипажей полиции. Сообщалось, что в машине находятся два человека, один может быть вооружен, поэтому при задержании надо быть осторожными.

Полиция преследовала беглецов около 30 км. По улицам города Porsche Cayenne мчался на огромной скорости, опасно обгоняя другие автомобили (полиция зафиксировала скорость 200 км/ч).

После напряженного преследования, около 13.45 ч., Porsche Cayenne нашли в деревне Миклусенай, он врезался в столб, недалеко от автомобиля задержали граждан Польши: мужчину (1972 г.р.) и женщину (1992 г.р.).

Позже польская полиция сообщила, что задержанного мужчину подозревают в убийстве, совершенном в Лодзи.

Подозреваемый закрыт в арестантскую.