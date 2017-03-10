8 марта белоруске пришлось раздеться перед литовскими пограничниками

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ru.DELFI.lt
пятница, 10 марта 2017 г. 10:47
В Международный женский день жительнице Беларуси пришлось раздеваться перед литовскими пограничниками.
Фото Euroby.info.

Ночью 8 марта через пункт пропуска "Шумскас - Лоша" в Литву следовал легковой автомобиль с белорусскими "номерами". Интерес у литовского пограничника вызвала 23-летняя пассажирка, пишет Euroby.info.

Досмотр человека на границе может вести только человек того же пола, поэтому к проверке была подключена женщина-пограничник.

Оказалось, что вокруг своего тела путешественница намотала колготки с белорусскими сигаретами. Но и это было не все. "Рукодельница" перешила свою сумочку, спрятав под тканью еще с десяток пачек сигарет.

Новый пункт пропуска "Шумскас - Лоша" совсем недавно начал работу на границе Беларуси и Литвы. И вот пошла первая контрабанда.

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