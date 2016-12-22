Зимний детокс: три напитка

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Zdravoe
четверг, 22 декабря 2016 г. 15:14
Зима – это бессонные ночи, слишком много шампанского и кофеина. В таких условиях тяжеловато поднять иммунитет для борьбы с гриппом… Но тут на помощь придут три рецепта детокс-коктейлей – просто нарезать, смешать, отжать и пить!
© Shutterstock nuotr.

Защита кожи. Успокаивающий кожу огурец и свекла, побеждающая свободные радикалы, в комплексе помогут эффективно восстановить гидролипидный баланс, снизят токсичные эффекты факторов образа жизни и окружающей среды. Ингредиенты: полтора огурца, 2 толстых стебля сельдерея, 2 средних моркови, 1 свекла (обязательно с кожей!) и немного зелени петрушки.

Энергетический смузи. Этот напиток подойдет тем, для кого сбалансированное питание является основной проблемой образа жизни. Смесь витаминов в напитке обеспечат мощный энергетический импульс и предотвратят усталость. Ингредиенты: столовая ложка кокосового молока, две с половиной горсти шпината, 1 небольшая горстка листьев капусты, пару долек ананасов, щепотка корицы и ягоды клюквы.

«Иммуннитет-чемпион». Богатая каротиноидами морковь и лимоны, напичканные витамином С, усилят иммуномодулирующий эффект эхинацеи, так что в скором времени вы забудето о простудах и насморке! Ингредиенты: 3 средних моркови, 1 груша, пол-лимона, полтора большого апельсина, плюс 1 мл настойки эхинацеи.

Zdravoe
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