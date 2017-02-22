Зеленый чай спасет от фатального осложнения

Как сообщает Journal of Biological Chemistry, фитохимическое соединение, обнаруженное в зеленом чае, может обладать настолько огромным фармакологическим потенциалом, что в будущем спасет жизни больных со смертельными патологиями.

В соответствии с заявлением американских специалистов в области биомедицинской инженерии, соединение, содержащееся в зеленом чае, способно помочь пациентам с множественной миеломой и амилоидозом.

Эти больные часто сталкиваются с фатальными осложнениями, которые связаны с нарушением функции костного мозга. Команда биоинженеров из Вашингтонского университета в Сент-Луисе своместно с немецкими коллегами из Школы инженерии и прикладных наук исследовала процессы развития этих заболеваний на молекулярном уровне. Фатальной состояние – амилоидоз – развивается в случае, когда части собственных антител организма больного деформируются и начинают накапливаться в различных органах, в том числе миокарде и почках.

Затем они исследователи изучили структуру соединения эпигаллокахетина-3-галлат (EGCG), полифенола, который в высоких концентрациях содержится в зеленых листьях чая – оно может быть особенно полезным для пациентов, страдающих от множественной миеломы и амилоидоза, так как способно предотвращая деформирмации антител и их последующее накопление в органах.

Авторам работы уже удалось подтвердить свою теорию в испытании с участием девяти пациентов с нарушениями функции костного мозга, которым угрожало развитие амилоидоза. Также это предположение подтвердили многочисленные лабораторные эксперименты.