Вся правда о "диетическом" мороженом

Производители одного из брендов «диетического» мороженого в США утверждают, что их продукция выгодно отличается от обычного сливочного мороженого при неизменном вкусе как минимум по 3-м позициям:
- натуральный сахар в мороженом почти на 100% заменен подсластителем;
- калорийность порции «диетического мороженого на 240 калорий меньше, чем обычного;
- новое мороженое обогащено белком.
Однако Дорис Джэфф, популярная в США диетолог и консультант по здоровому образу жизни, рекомендует относиться к перечисленным «достоинствам» нового мороженого с изрядной долей скептицизма.
Она подчеркивает, что, как установили ученые, сахарозаменители даже натурального (растительного) происхождения, которые почти полностью лишены энергетической ценности, способны пагубно влиять на кишечную микрофлору.
В результате может развиться вздутие, метеоризм и несварение желудка и даже боли в нем.
С другой стороны, как это на первый взгляд ни парадоксально, при регулярном употреблении в пищу продуктов, содержащих заменители сахара, можно быстро набрать вес.
Парадоксальный феномен обусловлен тем, что головной мозг воспринимает сладкий вкус сахарозаменителей как сигнал о поступлении в организм энергии (калорий), однако обман оказывается вскоре «разоблаченным». Это приводит к появлению нестерпимого чувства голода, справиться с которым по силам далеко не каждому.
В результате у любителя диетического мороженого начинают случаться регулярные «эксцессы» переедания со всеми вытекающими последствиями.