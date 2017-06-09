Вся правда о "диетическом" мороженом

Сейчас во многих странах появилось в продаже мороженое, которое позиционируются производителями как «низкокалорийное и практически не содержащее сахара». Но врачи-диетологи советуют относиться к таким утверждениям, как к обычным рекламным...

Производители одного из брендов «диетического» мороженого в США утверждают, что их продукция выгодно отличается от обычного сливочного мороженого при неизменном вкусе как минимум по 3-м позициям:

натуральный сахар в мороженом почти на 100% заменен подсластителем;

калорийность порции «диетического мороженого на 240 калорий меньше, чем обычного;

новое мороженое обогащено белком.

Однако Дорис Джэфф, популярная в США диетолог и консультант по здоровому образу жизни, рекомендует относиться к перечисленным «достоинствам» нового мороженого с изрядной долей скептицизма.

Она подчеркивает, что, как установили ученые, сахарозаменители даже натурального (растительного) происхождения, которые почти полностью лишены энергетической ценности, способны пагубно влиять на кишечную микрофлору.

В результате может развиться вздутие, метеоризм и несварение желудка и даже боли в нем.

С другой стороны, как это на первый взгляд ни парадоксально, при регулярном употреблении в пищу продуктов, содержащих заменители сахара, можно быстро набрать вес.

Парадоксальный феномен обусловлен тем, что головной мозг воспринимает сладкий вкус сахарозаменителей как сигнал о поступлении в организм энергии (калорий), однако обман оказывается вскоре «разоблаченным». Это приводит к появлению нестерпимого чувства голода, справиться с которым по силам далеко не каждому.

В результате у любителя диетического мороженого начинают случаться регулярные «эксцессы» переедания со всеми вытекающими последствиями.