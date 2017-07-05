Всего два бокала вина в день увеличивают риск рака

Ученые обнаружили, что употребление двух бокалов спиртного в день повышает вероятность развития рака кишечника и пищевода на 21%.

А люди, употребляющие больше 4 порций алкогольных напитков в день, чаще сталкиваются с раком поджелудочной железы, печени и желудка, пишет The Daily Mail.

Специалисты добавляют: от рака кишечника, поджелудочной железы и печени ежегодно умирают почти три миллиона человек. На эти виды рака приходится более одной трети от всех смертей из-за онкологических заболеваний.

Кстати, недавно исследователи из Израиля выяснили, что Средиземноморская диета способна снизить вероятность развития рака кишечника.

Напомним: Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобов, злаков, оливкового масла, умеренное потребление рыбы, вина, молочных продуктов и ограниченное потребление мяса. Ученые определили три основных условия, соблюдая которые, можно было защититься от колоректального рака.

Так, риск рака снижался сильнее всего (на 86%) благодаря употреблению большого количества фруктов, рыбы и ограничению потребления сладких напитков.