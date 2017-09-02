В сентябре в Вильнюсе пройдет крупнейшая выставка игровой культуры GameOn

Как создать такую видеоигру, способную завоевать сердца миллионов игроков? Как повысить популярность своей игры и увеличить приносимую ею прибыль? На эти и другие вопросы ответят создатели одних из самых известных игр в мире, маркетологи, журналисты и ученые, участвующие в стремительно набирающей размах выставке культуры видеоигр GameOn.
GameOn 2016
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Уже в третий раз (16 — 17 сентября) выставка GameOn состоится в Вильнюсе, ставшем точкой притяжения для создателей видеоигр. Число людей, создающих и увлекающихся видеоиграми, в столице Литвы увеличивается с каждым годом. Об этом свидетельствует и неуклонно растущая популярность GameOn.

«В последнее время индустрия разработки игр развивается в Вильнюсе с поразительной скоростью. Своей энергией местные разработчики игр превратили Вильнюс в центр притяжения для своих коллег со всей Европы, которых сюда привлекает столь необходимая для творчества свобода, современные пространства для сотрудничества, благоприятная для жизни и работы атмосфера, активная культурная жизнь. Мы рады тому, что таких людей и компаний становится все больше. Это является очень важной и заслуженной оценкой Вильнюса», — говорит временно исполняющая обязанности директора Go Vilnius Инга Романовскене.

В Вильнюсе работают как литовские, так и иностранные компании, занимающиеся разработкой игр. В двух университетах Литвы уже предлагают учебные программы по разработке игр, а в других университетах страны имеется возможность посещать факультативные лекции по этой тематике. Быстро растущее сообщество профессионалов, занятых в области информационных технологий, благоприятный деловой климат для иностранных компаний, самый быстрый публичный Wi-Fi в мире – эти и другие обстоятельства сейчас как никогда способствуют реализации самых амбициозных планов создателей игр именно в Вильнюсе.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что в этом году GameOn привлечет более 15 000 посетителей, 150 компаний и свыше 100 представителей СМИ из Литвы и соседних стран.

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