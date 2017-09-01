Установлена причина возникновения анорексии

Анализ геномов 93 человек, у каждого из которых ранее было обнаружено расстройство приема пищи, позволил найти 431 ген, связанный с данной группой синдромов, которые сформировали две группы. Первая отвечает за контроль аппетита, потребление и переваривание пищи, вторая оказалась связанной с иммунной системой. Риск развития нарушений пищевого поведения, по оценкам ученых, на 50-80 процентов зависит от генетических факторов.

Ученые отмечают, что полученные ими результаты согласуются с известными проявлениями расстройств пищевого поведения, в частности необычными диетами или избыточными физическими нагрузками. Специалисты полагают, что проведенное исследование укрепляет набирающую популярность точку зрения о том, что нервные анорексия и булимия обусловлены не только психическими, но и генетическими основаниями.

Согласно оценкам ученых, в США около 30 миллионов мужчин и женщин в течение своей жизни столкнутся с нарушениями пищевого поведения. В среднем каждый двадцатый американец с нервной анорексией, наблюдаемой в течение пяти лет, умрет.