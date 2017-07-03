Уникальная таблетка поможет быстро освоить новые навыки

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MedDaily
понедельник, 3 июля 2017 г. 19:00
Как известно, детям выучить новый язык или научиться играть на музыкальном инструменте проще, чем взрослым.
© Shutterstock

Вероятно, совсем скоро взрослые смогут учиться с той же легкостью, что и дети. Специалисты из Детского исследовательского госпиталя Святого Иуды провели исследование на мышах, рассказывает The Daily Mail.

Ученые снижали у мышей уровни аденозина (химического соединения, играющего важную роль в передаче энергии и сигналов) в области мозга, связанной со слухом. Считается, что выработка аденозина усиливается с возрастом. Исследователи обнаружили: после снижения концентрации аденозина взрослые грызуны могли учиться по звуковым сигналам так же, как детеныши.

Подопытные животные слушали музыкальные тона. Мыши с низкими уровнями аденозина реагировали на эти тона сильнее несколько недель и даже месяцев спустя. Кроме того, эти грызуны могли различать очень близкие тона. Обычно у мышей эта способность страдает. Эффект сохранялся несколько недель. Ученые снижали уровень аденозина разными способами, в том числе использовали экспериментальное соединение FR194921, блокирующее аденозиновый рецептор A1.

MedDaily
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