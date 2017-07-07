Умных детей ожидает долголетие

Однако они абсолютно уверены, что подобная связь существует.
Доказательством этому могут быть результаты масштабного исследования, проведенные этой группой ученых, в котором принимали участие более 60 000 человек.
Авторы публикации в последнем выпуске онлайнового журнала The BMJ сообщают, что в их распоряжении были данные тестирования умственных способностей всех участников исследования в возрасте 11 лет. А родились практически все испытуемые в одном и тому же году – 1936.
Ученые также провели анализ статистики о причинах всех случаев смерти в этой группе на протяжении 68 лет.
Они обнаружили, что по сравнению со средними показателями в группе у мальчиков и девочек, которые в 11-летнем возрасте демонстрировали наилучшие показатели IQ (коэффициент умственного развития), на протяжении дальнейшей жизни снижался риск смерти:
- от заболеваний органов дыхания – на 28%;
- от ишемической болезни сердца – на 25%
- от инсульта – на 24%;
- от последствий травм – на 19%
- от онкологических заболеваний связанных с курением – на 18%.
А риск развития деменции в пожилом возрасте у юных «вундеркиндов» был ниже на 16%.