Умных детей ожидает долголетие

Ученые из университета в шотландском городе Эдинбург пока и сами еще не понимают в деталях, каким образом уровень умственного развития ребенка связан с предполагаемой продолжительностью его жизни.

Однако они абсолютно уверены, что подобная связь существует.

Доказательством этому могут быть результаты масштабного исследования, проведенные этой группой ученых, в котором принимали участие более 60 000 человек.

Авторы публикации в последнем выпуске онлайнового журнала The BMJ сообщают, что в их распоряжении были данные тестирования умственных способностей всех участников исследования в возрасте 11 лет. А родились практически все испытуемые в одном и тому же году – 1936.

Ученые также провели анализ статистики о причинах всех случаев смерти в этой группе на протяжении 68 лет.

Они обнаружили, что по сравнению со средними показателями в группе у мальчиков и девочек, которые в 11-летнем возрасте демонстрировали наилучшие показатели IQ (коэффициент умственного развития), на протяжении дальнейшей жизни снижался риск смерти:

от заболеваний органов дыхания – на 28%;

от ишемической болезни сердца – на 25%

от инсульта – на 24%;

от последствий травм – на 19%

от онкологических заболеваний связанных с курением – на 18%.

А риск развития деменции в пожилом возрасте у юных «вундеркиндов» был ниже на 16%.