"Умное" нижнее белье спасет от боли в спине

Многие люди страдают от боли в спине, но эффективных методов борьбы с ней мало.

Команда инженеров из Университета Вандербильта создала нижнее белье, частично снимающее нагрузку со спины. Оно представляет из себя костюм, сделанный из нейлона, лайкры, полиэстера и других материалов, пишет The Daily Mail.

Части костюма на груди и на ногах соединяются прочными ремешками. В области поясницы располагается натуральный каучук. Специалисты сравнивают свое изобретение с костюмами супергероев. Устройством можно управлять по Bluetooth с помощью специального приложения. Также костюм активируется после легкого нажатия на грудь.

Так, пользователи могут включать костюм только тогда, когда это необходимо. При включении эластичные ремни затягиваются, и когда человек, например, поднимает тяжелый предмет, часть давления переходит на ремни. Ученые уже провели эксперимент с участием 8 человек. Добровольцы наклонялись и поднимали 11 или 25 килограммов на 30, 60 и 90 градусов. "Умный" костюм снижал активность мышц нижней части спины в среднем на 15-45%.