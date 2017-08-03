"Умное" нижнее белье спасет от боли в спине

BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 18:50
Многие люди страдают от боли в спине, но эффективных методов борьбы с ней мало.
Nugara
© Shutterstock

Команда инженеров из Университета Вандербильта создала нижнее белье, частично снимающее нагрузку со спины. Оно представляет из себя костюм, сделанный из нейлона, лайкры, полиэстера и других материалов, пишет The Daily Mail.

Части костюма на груди и на ногах соединяются прочными ремешками. В области поясницы располагается натуральный каучук. Специалисты сравнивают свое изобретение с костюмами супергероев. Устройством можно управлять по Bluetooth с помощью специального приложения. Также костюм активируется после легкого нажатия на грудь.

Так, пользователи могут включать костюм только тогда, когда это необходимо. При включении эластичные ремни затягиваются, и когда человек, например, поднимает тяжелый предмет, часть давления переходит на ремни. Ученые уже провели эксперимент с участием 8 человек. Добровольцы наклонялись и поднимали 11 или 25 килограммов на 30, 60 и 90 градусов. "Умный" костюм снижал активность мышц нижней части спины в среднем на 15-45%.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

"Умное" нижнее белье спасет от боли в спине

Nugara
Многие люди страдают от боли в спине, но эффективных методов борьбы с ней мало.

Ухудшение слуха – причина снижения интеллекта (2)

Ухудшение слуха – причина снижения интеллекта
Однако ухудшение слуха в среднем возрасте надо обязательно лечить – в противном случае в дальнейшем тугоухость может спровоцировать развитие деменции.

Губки для мытья посуды оказались смертельно опасными (11)

Губки для мытья посуды оказались смертельно опасными
Немецкие ученые пришли к выводу, что на губках для мытья посуды обитает множество патогенных бактерий. Некоторые из них, например ацинетобактеры (Acinetobacter), являются причиной менингита и сепсиса. Эти микроорганизмы проявляют устойчивость к антибиотикам и могут стать причиной неизлечимых инфекций, сообщается в журнале Scientific Reports.

Ученые: родишь после 30 - будешь здоровее (1)

Ученые: родишь после 30 - будешь здоровее
Представительницы прекрасного пола, которые завели первого ребенка позже, жили дольше тех, кто родил в подростковом возрасте или в возрасте от 20 до 30 лет.

Когда грейпфрутовый сок может быть опасным? (1)

Когда грейпфрутовый сок может быть опасным?
FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США) обнародовало специальный пресс-релиз, посвященный малоизвестным свойствам грейпфрутового сока, а также сока, полученного из некоторых других цитрусовых.
Facebook друзья