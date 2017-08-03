Ухудшение слуха – причина снижения интеллекта

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Zdravoe
четверг, 3 августа 2017 г. 15:48
Однако ухудшение слуха в среднем возрасте надо обязательно лечить – в противном случае в дальнейшем тугоухость может спровоцировать развитие деменции.
© Shutterstock nuotr.

На бытовом уровне снижение остроты слуха, которое часто наблюдается у людей среднего и тем более пожилого возраста, на первых порах доставляет лишь некоторые неудобства в повседневной жизни. С другой стороны, ограничение информации, поступающей в мозг, которое неизбежно наблюдается при развитии тугоухости, очень вредно для «немолодого» мозга, который, как и мышцы, необходимо постоянно тренировать.

Звуковая информация занимает второе место по значимости для головного мозга, уступая по этому показателю лишь информации, получаемой от органов зрения.

По этой причине, как предупреждают британские исследователи, тугоухость может привести к быстрому ухудшению когнитивных способностей – памяти, логического мышления и тому подобное.

Сотрудники Лондонского королевского колледжа проверили слух и провели тестирование интеллекта у 8 000 жителей Англии в возрасте старше 50 лет.

Ученых интересовали в первую те испытуемые, у которых ухудшение слуха произошло в 2004-2005 году.

Как сообщают авторы статьи опубликованной в августовском выпуске онлайнового издания Journal of the American Geriatrics Society, они обнаружили прямую связь между остротой слуха и частотой развития деменции.

Так, по сравнению с участниками с нормальным слухом умеренная тугоухость была связана с увеличением риска развития деменции в 1,6 раза, а при сильной тугоухости риск развития слабоумия на протяжении 10 лет увеличивался уже в 2,6 раза.

Между тем, как подчеркивают авторы этого исследования, во-первых, во многих случаях тугоухость поддается лечению, во-вторых, полноценный мир звуков таким больным можно вернуть с помощью недорогих слуховых аппаратов.

Zdravoe
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