Ученым удалось "обмануть" слепоту

Zdravoe
понедельник, 10 апреля 2017 г. 14:52
Уникальные лекарственные молекулы, разработанные американскими учеными, помогают победить слепоту, обусловленную потерей фоторецепторов или дегенерацией сетчатки глаза.
© Shutterstock nuotr.

Наиболее сенсационные исследования и разработки в этой области проводились группой специалистов разных из отраслей и финансировались американской компанией Photoswitch Biosciences.

Вначале исследователи выяснили, что светочувствительные протеины рецепторов внутри глаза, опсины, по существу, работают как «фотореле», воздействуя на молекулу ретиналя, светочувствительную форму витамин А. Фотон света приводит к фотоизомеризации ретиналя, который индуцирует конформационные изменения в опсинах. Это вызывает каскад клеточных сигналов, посылающих в итоге электрический импульс в мозг.

Идея ученых заключалась в том, чтобы найти молекулу, которая может непосредственно блокировать калиевые ионные каналы в мембранах клеток сетчатки глаза и при этом запускала сигнальный каскад, аналогичный природному – ею оказалось соединение DENAQ. В ходе испытаний на слепых мышах DENAQ восстанавливал их чувствительность к свету, улучшив способность к движению, ориентации в пространстве и обучению.

Также недавно группа исследователей разработала еще один класс лекарственных агентов на основе модифицированный аминокислоты АМРА. Они продемонстрировали более высокую эффективность в восстановлении светочувствительности у мышей, хотя до внедрения в схемы лечения нарушений зрения у людей ей придется пройти еще долгий путь.

Zdravoe
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