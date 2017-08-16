Ученые: "здорового ожирения" не существует

Zdravoe
среда, 16 августа 2017 г. 18:08
Лишние килограммы всегда представляют угрозу для здоровья сердца. Они опасны даже в том случае, если других факторов риска нет.
© Asmeninio archyvo nuotr.

Это установили исследователи из Имперского колледжа Лондона. Ученые проанализировали данные больше 7600 человек, имевших проблемы с сердцем и сосудами, и 10000 добровольцев без таких проблем, пишет UPI.com.

Специалисты оценивали вес и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они учитывали факторы, которые могли повлиять на результаты. Исследование показало: у участников с тремя факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, такими как повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и большой объем талии, вероятность развития болезней сердца оказалась повышена больше чем в два раза (независимо от веса).

Добровольцы с избыточным весом, которые по остальным параметрам были здоровы, сталкивались с болезнями сердца на 26% чаще, чем их сверстники с нормальным весом. У участников с ожирением, но без других факторов риска, болезни сердца развивались на 28% чаще, чем у людей с нормальным весом. Ученые пришли к выводу: "здорового ожирения" не существует.

Zdravoe
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