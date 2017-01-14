Ученые выяснили, почему матери держат младенцев слева

Исследование показало, что это проявление асимметрии мозга, которое раньше считалось присущим только человеку, имеет древние корни и позволяет видам выживать.

В течение пяти лет они наблюдали за самками и детенышами моржей, лошадей, северных оленей, сайгаков, овцебыков, белуг, касаток, южных гладких китов, а также двух видов кенгуру — восточного серого и рыжего.

Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что потребность держать мать в левом поле зрения — это черта, свойственная всем млекопитающим, а не только человеку, и имеющая древние эволюционные корни. Такое проявление латерализации (асимметрии мозга) имеет свое объяснение: правое полушарие, получающее информацию через левый глаз, при распознавании социально значимых образов работает быстрее.

"Человек — млекопитающее. Поэтому такая гипотеза объясняет, что эта черта сохранилась у людей в эволюционном ряду от наших предков и проявляется таким образом — ношением ребенка на левой руке", — пояснил соавтор работы, доцент СПбГУ Егор Малашичев.