Ученые сравнили крепкий сон с выигрышем в лотерею

Психологи из Университета Варвика утверждают: повышение качества сна так же влияет на состояние здоровья и уровень счастья, как выигрыш в лотерею.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные о режиме сна больше 30500 британцев. За добровольцами наблюдали в течение 4 лет, рассказывает UPI.com.

Участники заполняли опросники, предназначенные для оценки уровня психологического благополучия. Добровольцы, у которых за время исследования повысилось качество сна, набирали в опроснике на 2 балла больше. Это эквивалентно результату, которого можно добиться за 8 недель когнитивной терапии, основанной на осознанности.

Кроме того, у этих участников повысились уровни эмоционального и физического благополучия. Специалисты говорят, что улучшения, связанные с повышением качества сна, были сопоставимы с теми, которые происходят после выигрыша 250000 долларов в лотерею. Еще исследователи обнаружили: из-за низкого качества сна, нехватки сна и приема снотворных уровни физического и эмоционального благополучия снижались.