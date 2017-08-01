Ученые: родишь после 30 - будешь здоровее

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Zdravoe
вторник, 1 августа 2017 г. 17:08
Представительницы прекрасного пола, которые завели первого ребенка позже, жили дольше тех, кто родил в подростковом возрасте или в возрасте от 20 до 30 лет.
© Shutterstock nuotr.

Это показало новое исследование, проведенное в Университете Коимбры, сообщает The Hindustan Times.

По данным еще одного исследования, среди женщин, родивших в возрасте 33 лет или позже, определенные генетические маркеры, связанные с долголетием, встречались в три раза чаще, чем среди матерей, родивших в более молодом возрасте. Ученые пока точно не знают, с чем это связано. Возможно, дело в том, что женщины, рожающие позже, состоятельнее, образованнее и ведут более здоровый образ жизни.

Ранее доктор Кристи Уильямс из Университета Огайо порекомендовала женщинам рожать детей ближе к 30 годам. Анализ данных 3348 женщин показал, что представительницы прекрасного пола, родившие в этом возрасте, обычно лучше себя чувствуют в 40 лет.

А вот самое слабое здоровье в среднем возрасте у тех, кто родил первенца в 15-24 года.

Zdravoe
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