Ученые предлагают новый подход для борьбы с фобиями

Результаты исследования, опубликованные в журнале Human Brain Mapping, помогают нам лучше понять природу фобий – иррациональных страхов.

В то время как «фобия» определяется как иррациональный страх, многие из раздражителей, которые стимулируют фобическую реакцию, на самом деле имеют эволюционную основу.

Команда экспертов из детской клиники Лос-Анджелеса, медицинской школы Кека при университете Южной Калифорнии и Государственного университета штата Нью-Йорк обнаружила, что воздействие фобических образов без их сознательного понимания более эффективно в снижении страха, чем сознательное воздействие.

Для исследования они использовали пауков – распространенный фобический триггер, показав их двум группам участниц (21 доброволец боялся пауков, 21 – нет). Для эксперимента были выбраны женщины, так как предыдущие исследования показали, что от 75 до 80 % всех людей, которые испытывают фобии, являются женщинами.

Чтобы определить, какие области мозга, участвующие в обработке страха, сильнее активизируется от неосознанного воздействия, исследователи использовали ФМРТ. «Хотя мы ожидаемо наблюдали активацию нейронных областей, которые обрабатывают страх, мы также обнаружили активность в тех регионах, что регулируют эмоциональные и поведенческие реакции на страх для снижения сознательного опыта страха», – пишут авторы работы в журнале Human Brain Mapping.

Авторы работы видят потенциал для использования этого метода в схемах лечения детей и подростков с тревожными расстройствами.