Ученые назвали главную причина смерти во время секса

Исследователи проанализировали данные о 3028 пациентах, у которых была констатирована остановка сердца. При этом 246 человек занимались физической активностью во время инфаркта, 17 из них — сексом.
Специалисты заметили, что только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время примерно половина людей выживала, если инфаркт произошел при любых других условиях.
По мнению исследователей, причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не догадываются сразу вызвать скорую помощь. При этом каждая минута задержки снижает шансы выживания больного на 10 процентов. Если сердечный приступ происходил во время секса, то больному приходилось дожидаться сердечно-легочной реанимации в два раза дольше.
Некоммерческая организация British Heart Foundation рекомендует пережившим инфаркт возобновить сексуальную активность через несколько недель, избегать употребления алкоголя и больших порций пищи, а также попросить партнера играть более активную роль во время занятия любовью.
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