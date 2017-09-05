Ученые назвали главную причина смерти во время секса

Исследователи проанализировали данные о 3028 пациентах, у которых была констатирована остановка сердца. При этом 246 человек занимались физической активностью во время инфаркта, 17 из них — сексом.

Специалисты заметили, что только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время примерно половина людей выживала, если инфаркт произошел при любых других условиях.

По мнению исследователей, причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не догадываются сразу вызвать скорую помощь. При этом каждая минута задержки снижает шансы выживания больного на 10 процентов. Если сердечный приступ происходил во время секса, то больному приходилось дожидаться сердечно-легочной реанимации в два раза дольше.

Некоммерческая организация British Heart Foundation рекомендует пережившим инфаркт возобновить сексуальную активность через несколько недель, избегать употребления алкоголя и больших порций пищи, а также попросить партнера играть более активную роль во время занятия любовью.