Ученые назвали четыре причины похмелья

Сколько ни бьются медицинские специалисты над решением проблемы синдрома «следующего утра» – а все безуспешно. Возможно, потому, что… причины похмелья до сих пор науке… неизвестны.

Тем не менее, в науке нет единого мнения относительно биологической природы похмельного синдрома. Сегодня специалисты выделяют четыре основные причины похмелья:

употребление алкоголя перегружает печень и нарушает ее способность диспергировать витамины и электролиты в организме; организм активно утилизирует соединение глутамин, чтобы более эффективно бороться с «депрессивным» воздействием выпивки, из-за чего страдает сон; алкоголь перегружает иммунную систему, снижая способность организма бороться с болезнями и вызывая воспаление, что и становится причиной недомогания; организм метаболизирует спирт в ацетальдегид, токсичное вещество и это становится причиной недомогания. По правде говоря, эти факторы не являются достоверными причинами похмелья – они не более, чем гипотезы, допущенные другими исследователями, изучавшими механизмы похмелья.

Между тем, похмелье – это не только бич субботнего или воскресного утра, это тяжкий экономический груз: по оценкам, похмелье истощает экономику США на 90 млрд. долларов в год из-за снижения продуктивности менеджеров, страдающих похмельным синдромом.