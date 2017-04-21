Ученые назвали четыре причины похмелья

 (2)
Zdravoe
пятница, 21 апреля 2017 г. 16:23
Сколько ни бьются медицинские специалисты над решением проблемы синдрома «следующего утра» – а все безуспешно. Возможно, потому, что… причины похмелья до сих пор науке… неизвестны.
© Fotolia nuotr.

Тем не менее, в науке нет единого мнения относительно биологической природы похмельного синдрома. Сегодня специалисты выделяют четыре основные причины похмелья:

  1. употребление алкоголя перегружает печень и нарушает ее способность диспергировать витамины и электролиты в организме;
  2. организм активно утилизирует соединение глутамин, чтобы более эффективно бороться с «депрессивным» воздействием выпивки, из-за чего страдает сон;
  3. алкоголь перегружает иммунную систему, снижая способность организма бороться с болезнями и вызывая воспаление, что и становится причиной недомогания;
  4. организм метаболизирует спирт в ацетальдегид, токсичное вещество и это становится причиной недомогания. По правде говоря, эти факторы не являются достоверными причинами похмелья – они не более, чем гипотезы, допущенные другими исследователями, изучавшими механизмы похмелья.

Между тем, похмелье – это не только бич субботнего или воскресного утра, это тяжкий экономический груз: по оценкам, похмелье истощает экономику США на 90 млрд. долларов в год из-за снижения продуктивности менеджеров, страдающих похмельным синдромом.

Zdravoe
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Ученые назвали четыре причины похмелья (2)

Ученые назвали четыре причины похмелья
Сколько ни бьются медицинские специалисты над решением проблемы синдрома «следующего утра» – а все безуспешно. Возможно, потому, что… причины похмелья до сих пор науке… неизвестны.

Искусственные витамины смертельно опасны? (6)

Искусственные витамины смертельно опасны?
Ученые из Дании не рекомендуют принимать искусственные витамины и другие синтетические добавки. По словам специалистов, организм получает из таких таблеток не полезные соединения, а опасные синтетические компоненты. Они повышают риск рвоты, язвы желудка и преждевременной смерти, сообщает "RuNews24".

Эпидемиологи: вода становится источником смерти (6)

Эпидемиологи: вода становится источником смерти
Грязная вода — одна из самых серьезных проблем в мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 2 миллиарда человек пьют воду, загрязненную фекалиями. Как отмечает "Газета.ru", подобная практика приводит к 500000 смертей от диареи ежегодно.

Опасность в саду: ядовитая ботаника (2)

Sodas
Садоводство может быть полезным и приятным хобби, но если вы не будете осторожны, оно обратится смертельной активностью.

Как занимаются любовью в невесомости? (12)

Как занимаются любовью в невесомости?
По случаю Международного дня космонавтики 12 апреля следует прояснить ситуацию с щекотливым вопросом о размножении в космическом пространстве, пишет журналистка Le Figaro Милен Берто.
Facebook друзья
Rambler's Top100