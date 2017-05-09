Три совета пластического хирурга

Пластический хирург – одна из наиболее престижных и высокооплачиваемых профессий в Соединенных Штатах. И одна из самых увлекательных, если говорить о физических и психических особенностях их клиентов…

«Друзья часто спрашивают меня, нужна ли им определенная процедура, операция или же она им действительно навязана извне», – рассказывает доктор Эдвин Уильямс, пластический хирург в Олбани, штат Нью-Йорк, в настоящее время – также избранный президент Американской академии лицевой пластической и реконструктивной хирургии.

«Например, кто-то одержим полусантиметровым слоем жира на животе, кто-то фиксируется на маленькой выпуклости на переносице, а кто-то – слишком беспокоится, что его уши слишком торчат. Люди зацикливаются на самых ничтожных вещах, которые никто больше не видит. Когда они мне не верят, я показываю им свой подбородок: у меня там странная асимметрия, которую никто кроме меня не замечает», – объясняет доктор нюансы взаимодействий со своими пациентами.

В то же время он искренне убежден, что нехирургические методы – более надежный способ сохранить молодость и красоту.

«Серьезно, завязывайте с сигаретами и солнцем. У меня был один пациент, который нуждался в значительной реконструкции лица, но я сказал, что не стану с ним работать до тех пор, пока он не бросит курить в течение, по крайней мере, шести месяцев до операции. И при осмотре после операции я отметил его шрамы – они не заживали, как я ожидал, так что я сразу понял, что он снова начал курить», – делится специалист.

Эдвин Уильямс считает, что исключение этих двух факторов – сигарет и ультрафиолета – это самый простой способ сохранить молодость вашей кожи. Также эксперт рекомендует всегда спать на спине: «Это лучшее, что вы можете сделать для своего лица. Если вы спите на боку или животе каждую ночь, у вас будут глубокие морщины на лице, которое прижато к подушке, особенно вдоль линии улыбки. Так что вам действительно нужно спать на спине, чтобы вы не оказывали дополнительного давления на свою кожу. Если вы просто не в состоянии переучиться, поменяйте свою хлопковую наволочку на шелк или атлас».