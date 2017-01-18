Три правила прикосновений: никакого интима

Объятия, рукопожатия, похлопывание... Прикосновение других людей – достаточно щекотливая тема. В детстве нас учили хорошим манерам, одно из важнейших правил – не трогать чужих людей.

Все еще ведутся нескончаемые дебаты по поводу этикета в деловых кругах: стоит ли обниматься или можно обойтись рукопожатием (а некоторые даже спорят за или против поцелуя в щеку).

Правило №1. Прикосновение – синоним близости. Исследование, опубликованное недавно в журнале PNAS, определило, что близость отношений определяется не частотой встреч между людьми, а тем, насколько для них приемлемо интимное прикосновение. Этот результат удивил исследователей, пока они не поняли, почему так происходит.

Авторы исследования, специалисты с кафедры экспериментальной психологии в Оксфорде, говорят, что эти результаты имеют смысл, если учесть, что то, что «частота контакта – просто своего рода транспортное средство для достижения этой цели, то есть, собственно самого прикосновения».

Правило № 2: мы больше похожи, чем думали. Одно недавнее исследование показало, что правила в отношении прикосновений среди разных культур не так уж и различаются. Например, проанализировав традиции в европейских странах, авторы работы не обнаружили ожидаемых различий между финнами и итальянцами – хотя традиционно считалось, что «сенсорный разрыв» между северной и средиземноморской культурами просто огромен.

Правило № 3: касаться другого человека – ошибка. Прикосновение просто сбивает с толку: мы пытаемся использовать контакт, чтобы выразить больше близости, а если таковой не существует, то мы имитирует ее прикосновением. Однако это всегда немного рискованно, ведь ответная реакция может быть противоположной.

Планируя коснуться собеседника, стоит быть осторожнее – сначала прочитайте сигналы его тела. Возможно, мы должны больше уважать правило: до тех пор, пока вы не знаете, что приемлемо для вашего визави, держите ваши руки к себе.