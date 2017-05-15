Три непостижимых противозачаточных рецепта

Для большинства людей понятия предупреждения нежелательной беременности и контрацепции никак не связаны с фитотерапией, образами трав, и уж точно не ассоциируются с токсичными металлами. Но так было не всегда…
В древних культурах женщины и мужчины использовали для предотвращения беременности различные необычные методы – причем с разным уровнем успеха (и гигиены).
- Акация и мед. Начиная примерно с XVI века до н.э., женщины из Египта и Месопотамии заручались в этом деле помощью акации. Они смешивали незрелые плоды акации с медом и молотыми финиками, пропитывали этой пастой кусок хлопчатника или другое растительное волокно и вставляли его во влагалище, как тампон. Этот метод контроля над рождаемостью был более эффективным, чем кажется на первый взгляд: камедь акации ферментируется в молочную кислоту, которая может действовать как спермицид.
- Свинец и ртуть. Чтобы уменьшить фертильность, женщины в Древнем Китае (обычно проститутки или наложницы императора или членов его семьи) в ущерб своему здоровью пили свинец, ртуть и мышьяк, иногда смешивая все три металла вместе. Несмотря на потенциальные серьезные побочные эффекты (от почечной недостаточности до повреждения головного мозга), древнегреческие и древнеримские женщины также стремились выпить достаточное количество этих опасных веществ, чтобы быть неспособными к зачатию, балансируя с дозировкой, чтобы отравиться.
- Перетопленное жидкое масло из молока буйволицы и соль. В Индии в древности (в I веке н. э.) женщины использовали хлопок, смоченный в смесь гхи (очищенного масла), меда и масла растительных семян в качестве вагинальных тампонов. Также в качестве спермицида они использовали каменную соль.