В древних культурах женщины и мужчины использовали для предотвращения беременности различные необычные методы – причем с разным уровнем успеха (и гигиены).

Для большинства людей понятия предупреждения нежелательной беременности и контрацепции никак не связаны с фитотерапией, образами трав, и уж точно не ассоциируются с токсичными металлами. Но так было не всегда…

Три непостижимых противозачаточных рецепта Для большинства людей понятия предупреждения нежелательной беременности и контрацепции никак не связаны с фитотерапией, образами трав, и уж точно не ассоциируются с токсичными металлами. Но так было не всегда…

Ученые создали уникальные имплантаты для пересадки костного мозга Команда специалистов из США разработала биометрическую костную ткань для пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга. В ней может созревать костный мозг.

Три совета пластического хирурга Пластический хирург – одна из наиболее престижных и высокооплачиваемых профессий в Соединенных Штатах. И одна из самых увлекательных, если говорить о физических и психических особенностях их клиентов…