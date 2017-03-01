Три инфекции, которые могут спровоцировать на лице отечность

Вы привыкли правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, но тем не менее, столкнулись с этой проблемой… Итак, почему ваше лицо стало опухшим?
Как утверждают специалисты из школы медицины при университете Джона Хопкинса, одной из наиболее распространенных причин отечности лица, не связанных с диетой, может быть инфекция в гайморовых пазухах. Эти заполненные воздухом промежутки в области между глаз, лба, носа и скул воспаляются после инфицирования и могут забиваться слизью. Давление вызывает тупую боль в области вокруг глаз, а также зеленовато-желтые выделения из носа, головные боли, а иногда и отечность лица. Чаще всего подобная инфекция провоцируется вирусом (а это значит, что вам не нужны антибиотики). Вместо этого необходимо отдыхать, пить много жидкости, и попробовать сократить отечность, приняв антигистаминный препарат.
К слову, об антигистаминных препаратах: если одутловатость сочетается с красными глазами и или прозрачными выделениями из носа – очень вероятно, что вы страдаете от аллергической реакции. Она может возникнуть на продукты питания, пыльцу, некоторые лекарства. Впрочем, любое другое вещество может вызвать воспаление и отечность в области лица, особенно вокруг глаз и носа. Безрецептурные лекарства вроде НПВС и тех же антигистаминных средств могут снизить воспаление, но специалисты рекомендуют также попробовать… медитацию. Дело в том, что недавнее исследование показывает следующее: измотанные стрессом люди чаще имеют симптомы аллергии.
Еще одна удивительная причина отечности – кариес! Наличие трещины, сколов на поверхности зуба или незапломбированная кариозная полость позволят патогенным бактериям проникнуть в мягкие структуры зуба, где они начинают активно размножаться. В результате вялотекущей инфекции возникает отек вокруг зуба или десны. Вы можете испытывать острую зубную боль. Которую сопровождает также отек, в основном в области подбородка. В этой ситуации поможет уже только стоматолог!