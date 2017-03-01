Три инфекции, которые могут спровоцировать на лице отечность

В то время как вы знаете, что несколько коктейлей на ночь или избыток соленой пищи отражаются на лице отеком, есть еще несколько других, более удивительных, причин этого явления.

Вы привыкли правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, но тем не менее, столкнулись с этой проблемой… Итак, почему ваше лицо стало опухшим?

Как утверждают специалисты из школы медицины при университете Джона Хопкинса, одной из наиболее распространенных причин отечности лица, не связанных с диетой, может быть инфекция в гайморовых пазухах. Эти заполненные воздухом промежутки в области между глаз, лба, носа и скул воспаляются после инфицирования и могут забиваться слизью. Давление вызывает тупую боль в области вокруг глаз, а также зеленовато-желтые выделения из носа, головные боли, а иногда и отечность лица. Чаще всего подобная инфекция провоцируется вирусом (а это значит, что вам не нужны антибиотики). Вместо этого необходимо отдыхать, пить много жидкости, и попробовать сократить отечность, приняв антигистаминный препарат.

К слову, об антигистаминных препаратах: если одутловатость сочетается с красными глазами и или прозрачными выделениями из носа – очень вероятно, что вы страдаете от аллергической реакции. Она может возникнуть на продукты питания, пыльцу, некоторые лекарства. Впрочем, любое другое вещество может вызвать воспаление и отечность в области лица, особенно вокруг глаз и носа. Безрецептурные лекарства вроде НПВС и тех же антигистаминных средств могут снизить воспаление, но специалисты рекомендуют также попробовать… медитацию. Дело в том, что недавнее исследование показывает следующее: измотанные стрессом люди чаще имеют симптомы аллергии.

Еще одна удивительная причина отечности – кариес! Наличие трещины, сколов на поверхности зуба или незапломбированная кариозная полость позволят патогенным бактериям проникнуть в мягкие структуры зуба, где они начинают активно размножаться. В результате вялотекущей инфекции возникает отек вокруг зуба или десны. Вы можете испытывать острую зубную боль. Которую сопровождает также отек, в основном в области подбородка. В этой ситуации поможет уже только стоматолог!