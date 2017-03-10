Топ-лист самых "вредных" бактерий

Zdravoe
пятница, 10 марта 2017 г. 16:07
Эксперты ВОЗ составили список «приоритетных» бактерий, на которых ученым следует обратить особо пристальное внимание при разработке новых антибактериальных препаратов.
© Shutterstock nuotr.

Перед создателями новых антибиотиков поставлен план-макисмум: как можно быстрее разработать средства от приоритетных патогенов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список видов бактерий, которые представляют наибольший риск для здоровья человека и которые должны быть приняты во внимание фармацевтическими компаниями при разработке новых антибиотиков в первую очередь. Эксперты ВОЗ учитывали четыре фактора при составлении такого списка: уровень устойчивости к существующим методам терапии, уровень смертности, распространенность возбудителей инфекций и степень нагрузки на систему здравоохранения.

Вот как выглядит список патогенов

Приоритет 1 (критичный)

  • Акинетобактерия бауманна (Acinetobacter baumannii): устойчивость к карбапенемам.
  • Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa: устойчивость к карбапенемам.
  • Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): полирезистентность.

Приоритет 2 (высокий)

  • Энтерококки фэциум (Enterococcus faecium): резистентны к ванкомицину.
  • Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus): полирезистентность.
  • Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori):устойчивость к кларитромицину.
  • Кампилобактерии (Campylobacter spp.): резистентны к фторхинолонам.
  • Сальмонеллы (Salmonellae): резистентны к фторхинолонам.
  • Гонококки (Neisseria gonorrhoeae): резистентны к фторхинолонам, цефалоспоринам.

Приоритет 3: средний

  • Пневмококки (Streptococcus pneumoniae): не восприимчивымы к пенициллину.
  • Гемофильная палочка(Haemophilus influenzae): резистентны к ампициллину.
  • Шигеллы (Shigella spp.): резистентны к фторхинолонам.

Примечательно, но грозный стафилококк не в топе. Патогены с критическим статусом – это бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которые представляют особую опасность в больницах и имеют высокий уровень смертности, связанной с, например, переливанием крови или проведением химиотерапии.

Zdravoe
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