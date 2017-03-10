Топ-лист самых "вредных" бактерий

Перед создателями новых антибиотиков поставлен план-макисмум: как можно быстрее разработать средства от приоритетных патогенов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список видов бактерий, которые представляют наибольший риск для здоровья человека и которые должны быть приняты во внимание фармацевтическими компаниями при разработке новых антибиотиков в первую очередь. Эксперты ВОЗ учитывали четыре фактора при составлении такого списка: уровень устойчивости к существующим методам терапии, уровень смертности, распространенность возбудителей инфекций и степень нагрузки на систему здравоохранения.
Вот как выглядит список патогенов
Приоритет 1 (критичный)
- Акинетобактерия бауманна (Acinetobacter baumannii): устойчивость к карбапенемам.
- Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa: устойчивость к карбапенемам.
- Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): полирезистентность.
Приоритет 2 (высокий)
- Энтерококки фэциум (Enterococcus faecium): резистентны к ванкомицину.
- Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus): полирезистентность.
- Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori):устойчивость к кларитромицину.
- Кампилобактерии (Campylobacter spp.): резистентны к фторхинолонам.
- Сальмонеллы (Salmonellae): резистентны к фторхинолонам.
- Гонококки (Neisseria gonorrhoeae): резистентны к фторхинолонам, цефалоспоринам.
Приоритет 3: средний
- Пневмококки (Streptococcus pneumoniae): не восприимчивымы к пенициллину.
- Гемофильная палочка(Haemophilus influenzae): резистентны к ампициллину.
- Шигеллы (Shigella spp.): резистентны к фторхинолонам.
Примечательно, но грозный стафилококк не в топе. Патогены с критическим статусом – это бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которые представляют особую опасность в больницах и имеют высокий уровень смертности, связанной с, например, переливанием крови или проведением химиотерапии.