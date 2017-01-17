Топ-3 диких диет, убивающих здоровье

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Zdravoe
вторник, 17 января 2017 г. 14:57
Известно, как важно соблюдать традиционную сбалансированную диету, способную обеспечить естественную детоксификацию органов и содержащую все необходимые питательные вещества. Но можно пойти и более рискованным путем...
© Shutterstock nuotr.

Медицинские специалисты предостерегают: эти опасные диеты могут привести к дефициту важных питательных веществ в организме, но и спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем.

1. Диета на... глине. Этот диковинный план питания предполагает перемешивание глины в стакане воды с последующим потреблением. Утверждается, что такой напиток очищает желудочно-кишечный тракт от всевозможных токсинов и одновременно предотвращает развитие чувства голода. Тем не менее, эта диета является потенциально опасным мероприятием, ведь регулярно потребляя глину, можно запросто повредить слизистую оболочку тонкого кишечника. (Глина на самом деле сорбирует питательные вещества.)

2. Диета на... воздухе. Необходимо держать пустую вилку и тянуть ее ко рту – то есть делать вид, будто вы едите высококалорийные продукты. Похудение запускается благодаря резкому сокращению калорий, однако параллельно снижается метаболизм.

3. Диета на... червях. Эта диета требует глотания настоящего солитера, который питается пищей, которую ест хозяин. «Объедая» хозяина, паразит помогает ему похудеть. В конце концов (надеюсь) гельминт покидает тело естественным образом через желудочно-кишечный тракт. Что ж, эти идеи являются сумасшествием для большинства людей, но, к сожалению, не для всех.

Zdravoe
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