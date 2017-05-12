Топ-10 проблем, к которым приводит неправильная осанка

Представьте себе сильного, сильного, уверенного в себе человека, стоящего перед вами.

Какая поза есть у этого человека? Несомненно, перед вами стоит высокий человек с ровной спиной и высоко поднятой головой.

То, как вы выглядите и чувствуете себя, напрямую связано с осанкой. Несмотря на значимость правильной осанки, большинство из нас ничего не делает для ее улучшения. Мы ходим со сгорбившимися спинами и несбалансированными бедрами, страдая от боли, но считая, что считаем, что это нормально. Однако это опасно – дисбаланс мышц и связок, возникающий из-за плохой осанки, может привести к различным проблемам:

-Хроническая боль в спине, шее и плечах

-Повреждения стопы, колена, бедра и спины

-Головные боли

-Ограниченность движений

-Хроническая усталость

-Мышечная атрофия и слабость

-Затрудненное дыхание

-Проблемы с пищеварением

-Ишиас

-Туннельный синдром (боль в кисти)

Вам следует исправить это прямо сейчас. С ровной спиной, развернутыми плечами и хорошей осанкой ваши мышцы будут работать более эффективно, и таким образом вы сможете предотвратить болезненные ощущения и травмы – в итоге вы будете выглядеть и чувствовать себя намного лучше!