Топ-10 проблем, к которым приводит неправильная осанка

Какая поза есть у этого человека? Несомненно, перед вами стоит высокий человек с ровной спиной и высоко поднятой головой.
То, как вы выглядите и чувствуете себя, напрямую связано с осанкой. Несмотря на значимость правильной осанки, большинство из нас ничего не делает для ее улучшения. Мы ходим со сгорбившимися спинами и несбалансированными бедрами, страдая от боли, но считая, что считаем, что это нормально. Однако это опасно – дисбаланс мышц и связок, возникающий из-за плохой осанки, может привести к различным проблемам:
-Хроническая боль в спине, шее и плечах
-Повреждения стопы, колена, бедра и спины
-Головные боли
-Ограниченность движений
-Хроническая усталость
-Мышечная атрофия и слабость
-Затрудненное дыхание
-Проблемы с пищеварением
-Ишиас
-Туннельный синдром (боль в кисти)
Вам следует исправить это прямо сейчас. С ровной спиной, развернутыми плечами и хорошей осанкой ваши мышцы будут работать более эффективно, и таким образом вы сможете предотвратить болезненные ощущения и травмы – в итоге вы будете выглядеть и чувствовать себя намного лучше!