Топ-10 проблем, к которым приводит неправильная осанка

Zdravoe
пятница, 12 мая 2017 г. 16:02
Представьте себе сильного, сильного, уверенного в себе человека, стоящего перед вами.
Nugaros skausmas
© Shutterstock

Какая поза есть у этого человека? Несомненно, перед вами стоит высокий человек с ровной спиной и высоко поднятой головой.

То, как вы выглядите и чувствуете себя, напрямую связано с осанкой. Несмотря на значимость правильной осанки, большинство из нас ничего не делает для ее улучшения. Мы ходим со сгорбившимися спинами и несбалансированными бедрами, страдая от боли, но считая, что считаем, что это нормально. Однако это опасно – дисбаланс мышц и связок, возникающий из-за плохой осанки, может привести к различным проблемам:

-Хроническая боль в спине, шее и плечах
-Повреждения стопы, колена, бедра и спины
-Головные боли
-Ограниченность движений
-Хроническая усталость
-Мышечная атрофия и слабость
-Затрудненное дыхание
-Проблемы с пищеварением
-Ишиас
-Туннельный синдром (боль в кисти)

Вам следует исправить это прямо сейчас. С ровной спиной, развернутыми плечами и хорошей осанкой ваши мышцы будут работать более эффективно, и таким образом вы сможете предотвратить болезненные ощущения и травмы – в итоге вы будете выглядеть и чувствовать себя намного лучше!

Zdravoe
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Топ-10 проблем, к которым приводит неправильная осанка

Nugaros skausmas
Представьте себе сильного, сильного, уверенного в себе человека, стоящего перед вами.

Ученые создали уникальные имплантаты для пересадки костного мозга (1)

Ученые создали уникальные имплантаты для пересадки костного мозга
Команда специалистов из США разработала биометрическую костную ткань для пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга. В ней может созревать костный мозг.

Три совета пластического хирурга

Три совета пластического хирурга
Пластический хирург – одна из наиболее престижных и высокооплачиваемых профессий в Соединенных Штатах. И одна из самых увлекательных, если говорить о физических и психических особенностях их клиентов…

Компонент брокколи спасет от последствий инсульта (3)

Компонент брокколи спасет от последствий инсульта
Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что сульфорафан (соединение из брокколи) активирует в головном мозге защитный фермент.

Какао – лучший энергетик

Kakava
Говорят, чтобы придать мозгу энергии, можно съесть определенный продукт. Вы, наверное, знакомы с таким мощным тоником: это какао. Ну, или шоколад…
Facebook друзья
Rambler's Top100