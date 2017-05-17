ТЕСТ: Можно ли назвать вас распущенным человеком?

Сотрудники Национального института онкологии в США проанализировали данные о рационе питания 536000 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет до 71 года. За добровольцами следили в течение 16 лет. Исследователи фиксировали, сколько мяса и рыбы употребляли участники, рассказывает The Daily Mail.
Ученые из Университета Рочестера разработали новый метод иммунотерапии. Используя свет, исследователи заставили иммунную систему грызунов, страдавших от меланомы, атаковать раковые клетки. Побочных эффектов зарегистрировано не было, рассказывает The Hindustan Times.
Для большинства людей понятия предупреждения нежелательной беременности и контрацепции никак не связаны с фитотерапией, образами трав, и уж точно не ассоциируются с токсичными металлами. Но так было не всегда…