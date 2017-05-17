ТЕСТ: Можно ли назвать вас распущенным человеком?

Красное мясо увеличивает риск преждевременной смерти Сотрудники Национального института онкологии в США проанализировали данные о рационе питания 536000 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет до 71 года. За добровольцами следили в течение 16 лет. Исследователи фиксировали, сколько мяса и рыбы употребляли участники, рассказывает The Daily Mail.

Специалисты придумали, как победить рак с помощью света Ученые из Университета Рочестера разработали новый метод иммунотерапии. Используя свет, исследователи заставили иммунную систему грызунов, страдавших от меланомы, атаковать раковые клетки. Побочных эффектов зарегистрировано не было, рассказывает The Hindustan Times.

Невероятные полезные свойства сельдерея Это удивительное растение использовала и знаменитая царица Нефертити для своей диеты.