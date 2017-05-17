ТЕСТ: Можно ли назвать вас распущенным человеком?

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среда, 17 мая 2017 г. 19:47
Погрешность теста минимальна! Проверьте себя.
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Интим и Здоровье

ТЕСТ: Можно ли назвать вас распущенным человеком?

ТЕСТ: Можно ли назвать вас распущенным человеком?
Погрешность теста минимальна! Проверьте себя.

Красное мясо увеличивает риск преждевременной смерти

Jautienos kumpis
Сотрудники Национального института онкологии в США проанализировали данные о рационе питания 536000 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет до 71 года. За добровольцами следили в течение 16 лет. Исследователи фиксировали, сколько мяса и рыбы употребляли участники, рассказывает The Daily Mail.

Специалисты придумали, как победить рак с помощью света (1)

Специалисты придумали, как победить рак с помощью света
Ученые из Университета Рочестера разработали новый метод иммунотерапии. Используя свет, исследователи заставили иммунную систему грызунов, страдавших от меланомы, атаковать раковые клетки. Побочных эффектов зарегистрировано не было, рассказывает The Hindustan Times.

Невероятные полезные свойства сельдерея (2)

Невероятные полезные свойства сельдерея
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Три непостижимых противозачаточных рецепта (2)

Medus
Для большинства людей понятия предупреждения нежелательной беременности и контрацепции никак не связаны с фитотерапией, образами трав, и уж точно не ассоциируются с токсичными металлами. Но так было не всегда…
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