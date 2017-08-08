Свечи на праздничном торте – вредная традиция

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Zdravoe
вторник, 8 августа 2017 г. 16:26
Серьезную опасность для здоровья окружающих, связанную с традицией задувать свечи на праздничном торте, обнаружили исследователи из США – страны, где этот обычай почитается, наверное, больше всего.
© Fotolia nuotr.

Результаты исследования, которые были опубликованы в августовском выпуске онлайнового издания Journal of Food Research, оказались весьма впечатляющими…

Ученые изготовили муляжи 2-х тортов из пенопласта, покрыли их фольгой и установили одинаковое количество свечек на первом и втором «торте».

Затем в ходе эксперимента один из авторов исследования задул зажженные свечи на первом торте. После этого ученые исследовали поверхность этих ненастоящих кондитерских изделий на количество бактерий.

Оказалось, что на фольге, имитировавшей глазурь первого торта, после задувания свечек микробов (в том числе болезнетворных) оказалось на 1400% больше по сравнению с контрольным изделием.

А замедленная макровидеосъемка позволила установить, что в ходе задувания свечей изо рта исследователя «вылетело» более 2 000 капель разного размера, которые могут быть отличным резервуаром для бактерий и вирусов.

Среди реально обнаруженных на фольге микробов, появившихся там после задувания свечей, были такие:

- несколько штаммов кишечной палочки;
- стафилококки;
- гемофильная палочка;
- коринебактерии;
- нейссерии.

Zdravoe
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