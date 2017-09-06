Ученые из Франции обнаружили, что транскраниальная магнитная стимуляция успешно борется со слуховыми галлюцинациями, рассказывает Zee News.

В исследовании приняли участие пациенты с шизофренией. Участников разделили на две группы. Первая группа получала транскраниальную магнитную стимуляцию мозга, а вторая - плацебо-стимуляцию. Также специалисты использовали специальную шкалу для выявления особенностей слуховых галлюцинаций пациентов. Исследователи проводили по два сеанса магнитной стимуляции в день в течение двух дней. Экспериментальная группа получала серию высокочастотных магнитных импульсов (около 20 Герц).

Используя МРТ, специалисты находили мишень для стимуляции. Ею была определенная область в височной доле мозга, связанной с речью. Ученые обнаружили: транскраниальная магнитная стимуляция помогла 34,6% пациентов из экспериментальной группы. В контрольной группе положительная динамика отмечалась только у 9,1% пациентов.