Ученые из Франции обнаружили, что транскраниальная магнитная стимуляция успешно борется со слуховыми галлюцинациями, рассказывает Zee News.
В исследовании приняли участие пациенты с шизофренией. Участников разделили на две группы. Первая группа получала транскраниальную магнитную стимуляцию мозга, а вторая - плацебо-стимуляцию. Также специалисты использовали специальную шкалу для выявления особенностей слуховых галлюцинаций пациентов. Исследователи проводили по два сеанса магнитной стимуляции в день в течение двух дней. Экспериментальная группа получала серию высокочастотных магнитных импульсов (около 20 Герц).
Используя МРТ, специалисты находили мишень для стимуляции. Ею была определенная область в височной доле мозга, связанной с речью. Ученые обнаружили: транскраниальная магнитная стимуляция помогла 34,6% пациентов из экспериментальной группы. В контрольной группе положительная динамика отмечалась только у 9,1% пациентов.
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