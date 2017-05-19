Статистика показала, какие заболевания часто убивают людей

Эксперты опубликовали анализ мировой статистики по причинам смертей. Сердечно-сосудистые заболевания провоцируют одну треть смертей среди мирового населения.

Что отмечают специалисты, в странах с высокими доходами показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний перестали снижаться, а в странах с низким и средним уровнем дохода показатели остаются высокими.

По наблюдениям медиков, в 1990-2015 годах самые высокие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний фиксировались в странах Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Океании и Тропической Африки.

Самый низкий показатель - в Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании.

В 2015 году в мире более 400 миллионов человек имели сердечно-сосудистые заболевания, которые в итоге убили почти 18 миллионов. С 1990 по 2010 годы из-за повышения качества медицинского обслуживания в странах с высоким уровнем дохода средний показатель смертности заметно снизился (со 393 смертей на каждые 100000 человек до 307 смертей). Но потом прогресс замедлился.

Медики напоминают: к факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний относятся высокое давление, плохое питание, повышенный холестерин, курение, злоупотребление алкоголем и ожирение.