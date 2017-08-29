Специалисты рассказали, кому не удастся похудеть

Люди, чей вес колеблется в начале похудения, сбрасывают меньше тех, кто каждую неделю теряет одинаковое количество килограммов. Это обнаружили сотрудники Дрексельского университета.
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Ученые наблюдали за 183 добровольцами, участвовавшими в программе снижения веса, пишет The Hindustan Times.

Участники должны были изменить свой рацион питания и поведение. Каждую неделю добровольцы приходили на взвешивание. Также участники рассказывали о своем поведении и отношении к еде, например, тяге к вредной пище и склонности заедать стресс. Программа была рассчитана на два года.

Исследователи установили: участникам, чья масса тела менялась в течение первых 6 и 12 недель программы, реже удавалось контролировать свой вес спустя 12 месяцев и 24 месяца. Например, люди, которые теряли два килограмма на первой неделе, затем набирали один, а потом сбрасывали 0,5 килограмма, как правило, справлялись с этой задачей хуже, чем те, кто каждую неделю худел на 0,5 килограмма.

Также ученые заметили, что у добровольцев, которые реже сообщали о заедании стресса, переедании и тяге к еде в начале исследования, вес оказался более изменчивым. Кроме того, такие участники в целом сбросили меньше лишних килограммов. Специалисты планируют продолжить исследования.

MedDaily
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