Специалисты придумали, как победить рак с помощью света

Иммунотерапия отличается от лучевой терапии и химиотерапии. Она не уничтожает раковые клетки напрямую, а настраивает против них T-клетки иммунной системы. В настоящее время существует несколько методов иммунотерапии. Недостаток иммунотерапии в том, что реакция иммунной системы может быть слишком сильной либо слабой. Кроме того, раковые клетки могут скрываться от T-клеток.
Также агрессивные раковые клетки мешают T-клеткам попасть в опухоль. При недостаточной активации иммунной системы единственный способ - введение дополнительных T-клеток в организм. Однако это может привести к отказу органов у пациента. Специалисты попытались решить данную проблему.
Ученые обнаружили, что канальный родопсин (светочувствительный белок) можно ввести в иммунную систему с помощью вируса и активировать. Это позволяет контролировать реакцию T-клеток. Исследователи создали светодиодный чип и протестировали его на мышах с меланомой. Специалисты стимулировали T-клетки, воздействуя на опухоль и окружавшие ее области светом. Новый метод помог иммунной системе почти полностью вылечить рак.