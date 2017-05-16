Специалисты придумали, как победить рак с помощью света

Ученые из Университета Рочестера разработали новый метод иммунотерапии. Используя свет, исследователи заставили иммунную систему грызунов, страдавших от меланомы, атаковать раковые клетки. Побочных эффектов зарегистрировано не было, рассказывает The Hindustan Times.

Иммунотерапия отличается от лучевой терапии и химиотерапии. Она не уничтожает раковые клетки напрямую, а настраивает против них T-клетки иммунной системы. В настоящее время существует несколько методов иммунотерапии. Недостаток иммунотерапии в том, что реакция иммунной системы может быть слишком сильной либо слабой. Кроме того, раковые клетки могут скрываться от T-клеток.

Также агрессивные раковые клетки мешают T-клеткам попасть в опухоль. При недостаточной активации иммунной системы единственный способ - введение дополнительных T-клеток в организм. Однако это может привести к отказу органов у пациента. Специалисты попытались решить данную проблему.

Ученые обнаружили, что канальный родопсин (светочувствительный белок) можно ввести в иммунную систему с помощью вируса и активировать. Это позволяет контролировать реакцию T-клеток. Исследователи создали светодиодный чип и протестировали его на мышах с меланомой. Специалисты стимулировали T-клетки, воздействуя на опухоль и окружавшие ее области светом. Новый метод помог иммунной системе почти полностью вылечить рак.