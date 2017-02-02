Симптомы розацеа устранит... лекарство от насморка

Zdravoe
четверг, 2 февраля 2017 г. 12:04
Новый местный препарат для лечения покраснений при розацеа получил одобрение FDA.
© Fotolia nuotr.

Розацеа – заболевание, которое сопровождается стойким покраснением на лице, возникающим за счет расширенных сосудов – подлежит лечению стандартными сосудосуживающими препарата.

FDA одобрило новый наружный препарат для лечения покраснений при розацеа, который производит компания Allergan – он эффективен в отношении стойких эритем на лица. Это крем Rhofade на основе 1% оксиметазолин гидрохлорида (oxymetazoline hydrochloride), стимулирующего альфа-адренорецепторы. Это вещество суживает сосуды в месте аппликации и отлично подходит для улучшения симптомов, связанных с покраснением и розацеа у взрослых через 12 часов.

Оксиметазолин гидрохлорид – известное вещество, которое назначают при насморке. При назальном применении уменьшает отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей, облегчает носовое дыхание, снижает приток крови к венозным синусам. При закапывании в конъюнктивальный мешок уменьшает отечность конъюнктивы. Теперь этот же лекарственный агент обретет новую форму – крема для наружного применения.

Производитель Rhofade провел пару клинических исследований, которые подтвердили его эффективность при новых показаниях: крем, как было доказано, чтобы помогал снизить стойкое покраснения лица. Согласно статистике Национального общества розацеа (National Rosacea Society), около 16 миллионов американцев страдают от розацеа. Воздействие солнца, стресс, погода, питание, физические упражнения и некоторые продукты являются типичными триггерами симтомов заболевания.

Zdravoe
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