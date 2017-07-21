Рост и вес мужчин связаны с риском развития рака простаты

В последнее десятилетие рак простаты стал вторым по количеству новых случаев онкологическим заболеванием среди мужского населения планеты, уступая по частоте лишь раку легкого.

Ученые достаточно давно установили основные факторы риска развития этого опасного заболевания:

возраст;

наследственная предрасположенность;

курение;

злоупотребление алкоголем;

избыток мясных продуктов в рационе.

Недавно было обнаружено, что и избыточный вес также является фактором риска развития этой формы рака.

А британские ученые из специальной группы по изучению онкологических болезней при Оксфордском университете уточняют: риск развития рака простаты прямо пропорционален количеству жировой ткани в мужском организме в области живота и росту мужчины.

Ученые из Оксфорда провели анализ данных о состоянии здоровья 142 000 мужчин, жителей Западной Европы, из которых рак простаты ранее был обнаружен у 7 024 участников.

Они обнаружили, что риск развития этой формы рака был связан с окружностью талии и ростом участников.

Так, например, на каждые дополнительные 10 сантиметров окружности талии риск смерти от рака предстательной железы возрастал у участников на 18%. А на каждые дополнительные 10 см роста риск смерти от этого заболевания увеличивался на 17%.

Вывод прост: и пивной живот, и «баскетбольный» рост у мужчины являются поводом для регулярного обследования у уролога.

При этом, если от ожирения все же можно избавиться (по краней мере, теоретически), то рост по понятным причинам остается непредотвратимым фактором риска.

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