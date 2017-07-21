Рост и вес мужчин связаны с риском развития рака простаты

Ученые достаточно давно установили основные факторы риска развития этого опасного заболевания:
- возраст;
- наследственная предрасположенность;
- курение;
- злоупотребление алкоголем;
- избыток мясных продуктов в рационе.
Недавно было обнаружено, что и избыточный вес также является фактором риска развития этой формы рака.
А британские ученые из специальной группы по изучению онкологических болезней при Оксфордском университете уточняют: риск развития рака простаты прямо пропорционален количеству жировой ткани в мужском организме в области живота и росту мужчины.
Ученые из Оксфорда провели анализ данных о состоянии здоровья 142 000 мужчин, жителей Западной Европы, из которых рак простаты ранее был обнаружен у 7 024 участников.
Они обнаружили, что риск развития этой формы рака был связан с окружностью талии и ростом участников.
Так, например, на каждые дополнительные 10 сантиметров окружности талии риск смерти от рака предстательной железы возрастал у участников на 18%. А на каждые дополнительные 10 см роста риск смерти от этого заболевания увеличивался на 17%.
Вывод прост: и пивной живот, и «баскетбольный» рост у мужчины являются поводом для регулярного обследования у уролога.
При этом, если от ожирения все же можно избавиться (по краней мере, теоретически), то рост по понятным причинам остается непредотвратимым фактором риска.
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