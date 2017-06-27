Регулярный секс позволяет предотвратить развитие болезней сердца

Но работает это только для мужчин, отмечает The Daily Mail.

Суть в том, что если мужчина занимается сексом несколько раз в неделю, то у него значительно снижается уровень гомоцистеина. Это соединение в крови человека, которое является строительным материалом для белков.

Проблемы начинаются при его избытке - повреждаются сосуды и повышается риск образования тромбов. Известно: высокий уровень соединения увеличивал риск смерти от болезней сердца на 66%, а риск инсульта - почти на треть. Также гомоцистеин не раз связывали с раком и болезнью Альцгеймера.

Позитивный эффект секса для мужчин обусловлен тем, что именно у мужчин секс связан с улучшенной циркуляцией крови и здоровыми сосудами. А эти два показателя важны с точки зрения предотвращения образования скоплений гомоцистеина. В рамках последнего исследования ученые проследили за состоянием более 2000 мужчин и женщин 20-59 лет.

Оказалось, меньше всего опасного соединения было у мужчин, занимавшихся сексом минимум дважды в неделю. А больше всего - у мужчин, занимавшихся сексом реже раза в неделю. Для женщин зависимость не была актуальной. Кстати, ранее проводившееся исследование показало: секс два раза в неделю снижал риск забитых артерий вдвое по сравнению с половым актом реже раза в месяц.