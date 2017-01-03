Работа сварщиком оказалась опаснее, чем считалось

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MedDaily
вторник, 3 января 2017 г. 13:01
Исследования показали, что у сварщиков повышен риск паркинсонизма — двигательных нарушений, характерных для болезни Паркинсона, таких как мышечная ригидность и медлительность. Ученые связывают это с воздействием высоких концентраций марганца, сообщает UPI.com.
© Reuters/Scanpix

Сотрудники Вашингтонского университета проанализировали данные 886 работников двух судостроительных заводов и сварочного цеха по производству тяжелой техники. Почти за 400 участниками следили в течение максимум 10 лет. Добровольцы отвечали на вопросы о своей работе. Ответы участников помогли ученым оценить уровень воздействия марганца.

Специалисты выявили симптомы, напоминавшие проявления болезни Паркинсона, у 135 (15%) человек. Эти участники двигали руками медленнее других добровольцев. Кроме того, у них отмечалась ригидность мышц рук и ног. Также у этих людей были речевые и мимические нарушения.

Исследователи установили: паркинсонизм мог развиться даже в том случае, если уровень воздействия марганца в процессе работы не превышал норму. Но, возможно, к возникновению симптомов имеют отношение и другие металлы.

MedDaily
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