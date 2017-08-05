Пьянство – частая причина рака кожи

Одной из главных причин развития всех 3-х основных форм рака кожи является инсоляция – воздействие на кожу лучей ультрафиолетового спектра.

Сейчас кроме солнца таким же эффектом обладают и лампы салонов загара. Однако до последнего времени никто из ученых не подозревал, что почти столь же сильным канцерогенным воздействием на клетки кожи как ультрафиолетовые лучи обладают и продукты метаболизма этилового спирта.

Еще лет 15 назад злоупотребление алкоголем рассматривалось как фактор риска развития лишь одной формы злокачественной опухоли – рака печени. Вместе с тем, на протяжении последнего времени ученые получили убедительные доказательства того, что частое употребление алкогольных напитков в больших дозах повышает риск развития многих новообразований.

В настоящее время известно, что некоторые продукты распада метилового спирта (в первую очередь альдегид) являются сильными канцерогенами. По этой причине злоупотребление спиртным повышает риск развития таких опухолей как:

рак молочной железы;

рак желудка;

рак толстого кишечника;

рак прямой кишки;

рак поджелудочной железы;

рак пищевода.

Теперь в этот мрачный перечень можно добавить еще 2 разновидности злокачественных опухолей – базальноклеточную карциному и плоскоклеточный рак кожи. Открыли способность алкоголя повышать риск развития этих так называемых немеланомных злокачественных опухолей кожи ученые из медицинского колледжа имени Т.Х.Чена при Гарвардском университете в Бостоне.

Согласно расчетам авторов статьи в августовском выпуске онлайнового издания British Journal of Dermatology, увеличение ежедневной дозы алкогольных напитков на каждые 10 г связано с увеличением риска развития базалиомы на 7% и риска плоскоклеточного рака кожи – на 11%.

Эта группа ученых не обнаружила связи между пьянством и риском развития меланомы, наиболее опасной раковой опухоли кожи. Однако о существовании такой связи ранее в этом году сообщали ученые из университета Брауна в американском городе Провиденс. Согласно их данным, с повышенным риском развития меланомы как у мужчин, так и у женщин связано регулярное употребление белого сухого вина.