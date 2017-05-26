Приятные воспоминания помогают справиться со стрессом

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MedDaily
пятница, 26 мая 2017 г. 20:00
По данным психологов из Университета Рутгерса, счастливые воспоминания способны ослабить реакцию на стресс на 85%. Дело в том, что такие воспоминания стимулируют мозговую систему награды. Они борются со стрессом лучше, чем позитивная визуализация и мечты о счастливом будущем, рассказывает The Daily Mail.
© Shutterstock

В исследовании приняли участие 134 добровольца. Участников попросили погрузить руки в ледяную воду. Некоторым предложили на 14 секунд сосредоточиться на хороших воспоминаниях, например, о семейном празднике или поездке в Диснейленд. Другие фокусировались на нейтральных воспоминаниях, к примеру, о сборах в поездку.

Исследователи установили: люди, вспоминавшие счастливые моменты, чувствовали себя спокойнее по сравнению с участниками, концентрировавшимися на нейтральных воспоминаниях. Кроме того, уровень кортизола (гормона стресса) у них в организме вырос всего на 15% от уровня, зафиксированного у второй группы.

Сканирование мозга показало, что у участников, которые вспоминали счастливые моменты, повышалась активность в нейронных цепях, связанных с наградой и обработкой эмоций. Специалисты отмечают: приятные воспоминания помогали только эмоционально устойчивым людям. Однако они, скорее всего, эффективнее снижают стресс, чем попытки отвлечься на выполнение других задач и позитивная визуализация.

MedDaily
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