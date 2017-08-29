Приобретение напольных весов ускоряет похудение

Исследователи из Дрексельского университета в американском городе Филадельфия наблюдали группу женщин с разной массой тела численностью 294 человека.
Все участницы исследования прошли взвешивание в само начале эксперимента, а также 6 месяцев и 2 года спустя.
Женщины также ответили на вопросы специальной анкеты о том, стремятся ли они похудеть, какие меры они принимают для снижения массы тела и, наконец, как часто они проверяют собственный вес.
Как сообщают авторы статьи, опубликованной в августовском выпуске онлайнового издания Journal of Behavioral Medicine, их не удивил тот факт, что среди женщин, стремившихся похудеть, наилучшие результаты наблюдались у тех участниц исследования, которые проверяли свой вес 5-7 раз в течение каждой недели. Это легко объяснимо: контроль веса помогал женщинам подбирать наиболее оптимальную калорийность рациона и уровень физической нагрузки.
Поразило ученых из Филадельфии другое: среди женщин, не предпринимавших никаких мер для похудения, наиболее близкие к норме показатели массы тела также наблюдались у тех участниц, которые привыкли часто проверять свой вес.
Очевидно, малейшая прибавка в весе, зафиксированная во время регулярных взвешиваний, заставляла представительниц прекрасного пола немедленно реагировать на это – скорее всего, отказом от пирожных, мороженого и другой калорийной еды, что давало достаточно быстрый эффект.
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