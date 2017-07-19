Помидоры – вкусная защита от рака кожи

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Zdravoe
среда, 19 июля 2017 г. 12:29
Несмотря на все усилия дерматологов и онкологов, неустанно предупреждающих об огромной опасности частого воздействия на кожу солнечных лучей и излучения ламп соляриев, заболеваемость всеми формами рака кожи заметно увеличивается с каждым годом.
© Shutterstock

А американские исследователи из университета штата Огайо в ходе экспериментов с мышами обнаружили, что риск развития немеланомных форм рака кожи у животных, подвергавшихся воздействию излучения ультрафиолетового спектра, значительно уменьшался в том случае, если в их рационе регулярно присутствовали помидоры.

В ходе эксперимента одна группа мышей в течение 35 недель получали корм, который на 10% состоял из порошка, полученного из вяленых помидоров. А рацион животных из контрольной группы состоял из обычного корма без добавления сушеных томатов.

По истечению 35 недель все мыши на протяжении нескольких недель ежедневно подвергались воздействию ультрафиолетовых лучей.

Ученые обнаружили, что по сравнению с контрольной группой общее число раковых опухолей кожи у мышей, получавших «томатный порошок», было меньше в 2 раза.

К сожалению, этот эффект наблюдался только у самцов…

Но, с другой стороны, как сообщают авторы стати, опубликованной в июльском выпуске онлайнового издания Scientific Reports, заболеваемость раком кожи у самок мышей, принимавших участие в этом исследовании, была намного ниже по сравнению с самцами.

Авторы этого важного для профилактики рака кожи открытия полагают, что мощный антиоксидант ликопин, которого особенно много в мякоти помидоров, проникал в ткани кожи и уменьшал вредное воздействие ультрафиолета. В данном случае речь идет, прежде всего, о повышенной способности клеток кожи, перенесших солнечный ожог, к озлокачествлению – то есть, перерождению в раковые клетки.

Кроме томатов, много ликопина, являющегося каротиноидным пигментом, содержится в плодах шиповника, грейпфрутах, арбузах и хурме.

Zdravoe
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