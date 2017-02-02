Почему зимой нас мучает насморк?

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Zdravoe
четверг, 2 февраля 2017 г. 18:19
Наверняка, все страдают от этой неприятности: как только температура падает в минус, невозможно выйти на улицу без носового платка! Так почему же зимой, в холода, у нас капает из носу, даже если мы не простужены и в целом здоровы?
© Shutterstock nuotr.

Благодаря «смазочным» функциям носа и связанным с ним респираторным органам, воздух, который достигает ваших легких, всегда будет достаточно теплым и влажным: это позволяет важнейшим органам дыхания функционировать надлежащим образом и всегда находиться в естественном, гидратированном состоянии. Фактически, нос помогает поддерживать внутри респираторного тракта некую «тропическую идиллию».

Сухой воздух, который часто ассоциируется с холодным зимним воздухом, стимулирует дыхательную систему к усиленному увлажнению, но иногда слизистая оболочка носа работает на опережение и чрезмерно «перекомпенсирует» эту сухость, производя слишком много жидкости. Такой избыток помощи в конечном счете приводит к тому, что из носа выделяется избыток жидкости.

Помимо этого, определенную роль играет процесс конденсации. Представьте себе ванную комнату после того, как вы приняли горячий душ: пар кружится вокруг и оседает на зеркале, но как только вы открываете дверь, и запускаете холодный воздух, влага конденсируется на стекле и начинает образовывать капли. Прогулка на морозе – это аналог открытой двери: сконденсированный водяной пар в ваших ноздрях начинает стекать в зимний холод точно так же, как пар в ванной комнате.

Конечно, есть и другие причины, имеющие косвенное отношение к холодной погоде, которые могут спровоцировать избыток жидкости, вытекающей из носа. Например, у вас простуда или грипп, ваш нос не секретируют просто безвредную воду, чтобы увлажнить дыхательные пути – он уже вырабатывает потоки слизи, чтобы вымыть патогены из респираторных путей.

Zdravoe
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