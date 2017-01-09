Почему от булок и хлеба заболевают раком?

Как мука и глютен провоцируют механизмы набора лишнего веса, развитие преддиабетических состояний, самого диабета и др.

Современная мука может выглядеть так же, как и традиционная, но три фактора существенно ее отличают: то, как она провоцирует ожирение, диабет, раковые опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и др.

- современная мука содержит "супер-крахмал" - амилопектин, он больше всего провоцирует набор веса

- современная мука содержит "супер-глютен", обладающий предельно высокой способностью провоцировать тихое постоянное воспаление

- современная мука оказывает мощное наркотическое воздействие, мощное привыкание и постоянное желание съесть больше, получить больше вкуса.

"Супер-крахмал"

В Библии говорится: "Хлеб наш насущный дай нам днесь". Употребление в пищу хлеба - практически религиозная установка, но библейская мука наших предков - это совершенно другое вещество, мы такую уже никогда не едим.

Вместо этого мы едим продукт, прошедший многие стадии генетических манипуляций, гибридизации, селекционирования. Продукт, который получают с растения, дающего значительно больше и более измененного, колоссально более устойчивого зерна… Современная пшеница дает значительно более крахмалистое и богатое глютеном зерно, а сам глютен в современной пшенице имеет другую структуру хромосом, включающую разные новые, не существовавшие раньше белки. Человек, разработавший новую пшеницу, получил "Нобеля" - эта пшеница обещала накормить миллионы и миллионы голодных во всем мире… Она и накормила… но и сделала голодающих толстыми, принесла болезни.

В первую очередь, дело в том, что эта новая пшеница содержит большое количество "супер-крахмала", называемого амилопектин А. Благодаря ему у нас есть вечно мягкие нарезные батоны для сэндвичей и нежные булочки. Обратная сторона в том, что всего два кусочка современного цельнозернового пшеничного хлеба поднимают уровень сахара крови так же, как две с горкой столовые ложки столового сахара!

Нет разницы между цельнозерновым хлебом и хлебом из муки первого сорта… В этом плане, подобная пропаганда - огромное мошенничество, крупнейшая маркетинговая афера: цельные зерна в продуктах с высоким общим содержанием сахаров и пшеницы не дают этим продуктам никакого особого качества. Лучше избегать таких продуктов вовсе - да, именно тех, чьи упаковки так часто заявляют, что именно это здоровый, полезный, цельный продукт (*включая хлопья для завтрака и все продукты, в составе которых есть пшеничная клейковина)! Как правило, за этим скрывается что-то не то.

У диабетиков и белая мука и цельнозерновая поднимает уровень сахара крови примерно одинаково, до опасного уровня. Мы знаем, что продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ) провоцируют набор жира на животе, провоцируют развитие скрытых тихих воспалений в организме, приводят к ожирению печени, которое, в свою очередь, приводит к каскаду: ожирение-преддиабетические состояния-диабет.

Сейчас с этой проблемой уже столкнулся каждый второй американец, косвенно на борьбу с ней направленны почти все финансовые расходы на здравоохранение, косвенно именно эта проблема является первопричиной практически всех хронических заболеваний. Диабет сейчас "пожирает" каждый третий доллар в бюджете корпорации мед.страхования Medicare (крупнейшая в США).

"Супер-глютен"

Современная пшеница - "Франкенштейн от злаковых", не только содержит "супер-крахмал", но и "супер-глютен", который намного скорее провоцирует воспаления в организме. В добавок к целому набору воспалительных и хронических заболеваний, он же вызывает ожирение и диабет.

Глютен - это клейкий по своей сущности белок, который, собственно, "склеивает" хлеб и заставляет его подниматься. Раньше в этом белке было 14 хромосом, и он не был таким мощным провокатором воспалительных процессов и целиакии. Но современная версия пшеницы имеет другую структуру, 28 хромосом и целая палитра различных глютеновых белков, включая и те, которые провоцируют развитие целиакии (непереносимости глютена) с наибольшей вероятностью.

Почему от глютена болеют и толстеют

Глютен вызывает воспалительные процессы, ожирение и провоцирует хронические заболевания, в основном, действуя в пяти направлениях:

1) полноценная целиакия - аутоимунное заболевание, запускающее воспалительные процессы по всему организму, которые, в свою очередь, провоцирует резистентность к инсулину, что вызывает прибавку в весе и развитие диабета, а также более 55 других болезненных состояний, включая аутоимунные заболевания, синдром раздраженного кишечника, постоянную отрыжку (рефлекс), депрессию, раковые опухоли, остеопороз и др

2) тихие воспаления, которыми реагирует на глютен наш организм, провоцируют развитие тех же проблем, даже если у вас нет настоящей, "полнокровной" целиакии - скорее всего, ваша реакция на глютен - всего лишь повышенное количество антител в крови, но и этого достаточно.

3) помимо этого, стоит упомянуть сильно настораживающее недавнее исследование (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21392369), показывающее, что употребление глютена может давать самые разные аутоиммунные реакции, от сбоев в работе других частей иммунной системы, а не тех, которые обычно связывают с "настоящей" целиакцией. Большинство врачей не обращают внимание на чувствительность к глютену, если у вас нет диагноза "целиакия", но это новое исследование доказывает, что списывать это состояние со счетов никак нельзя. Целиакия развивается, когда организм начинает синтезировать антитела против пшеницы и других носителей глютена (приобретенный иммунитет), в то время как другие формы чувствительности к глютену развиваются благодаря работе нашего врожденного иммунитета, который приводится в боевую готовность против современного глютена. Это означает, что люди могут быть чувствительными к глютену, даже если у них нет целиакии или антител к глютену, но это не помешает им получать от глютена воспалительные процессы и другие симптомы.

4) лектин - неглютеновый пшеничный гликопротеин (структура, состоящая из сахара и протеина), называется агглютинин пшеничного зародыша - это вещество в самых высоких концентрациях находят в цельной пшенице, оно также приводит к воспалительным процессам во всех тканях организма. Это не аутоиммунная реакция, но может быть настолько же опасно и может приводить к инфарктам.

5) опасно сильно увлекаться безглютеновыми перекусами уровня фаст-фуда, навроде безглютеновго печенья, выпечки и полуфабрикатов. Промышленно обработанная пища такого плана имеет высокий гликемический индекс (резко поднимает уровень сахара в крови). Один лишь тот факт, что в продукте нет глютена, не означает, что продукт полезен для здоровья. Печенья и пироги без глютена - все равно остаются выпечкой, смесью мучного с жирами и сладким, и часто с молоком, часто восстановленными или рафинированными или модифицированными составляющими, удешевленными гидрогинезированными жирами. Здоровое решение - это цельные овощи, фрукты, бобовые, орехи и семена, так же и нежирные продукты животного происхождения - старайтесь придерживаться такого списка.

Давайте взглянем на ситуацию еще более внимательно. Глютен - белок, который находят в пшенице, ржи, ячмене, спельте и овсе, может вызывать целиакию, которая провоцирует воспалительные процессы во всем организме, ее также связывают с аутоиммунными заболеваниями, аутизмом, эмоциональными расстройствами, шизофренией, старческим маразмом, расстройством пищеварения, дефицитом витаминов и минералов, поступающих с пищей (или их неусвояемостью), диабетом, раковыми опухолями и др.

Первая проблема: целиакия

Целиакция и проблемы с усваиваемостью пшеницы в последние годы стали занимать существенно более заметные позиции, сейчас они затрагивают не менее 21 миллиона только американцев, а скорее всего, не учтено много миллионов человек, которые не обследовались и не связывают свои состояния с употреблением в пищу пшеницы. 99% таких людей в современном мире просто напросто не обследовались, и поэтому не имеют никаких диагнозов.

У 98% людей, страдающих целиакией, выявлено генетическое предрасположение (его находят у 30% населения). Но, несмотря на то, что наши гены не изменились, больных целиакией за последние 50 лет стало существенно больше из-за какого-то внешнего фактора, стимулирующего развитие этого состояния.

Недавно было проведено исследование, в котором сравнивали образцы крови, взятые 50 лет назад у 10 000 новобранцев ВВС США с образцами, взятыми недавно у случайных 10 000 человек. Результаты сравнения оказались весьма любопытными: за последние 50 лет, согласно этому исследованию, прирост в заболеваемости целиакией составил 400%. И сейчас мы говорим о "полноценной" целиакии, которой подвержен приблизительно каждый сотый, в рамках США - порядка трех миллионов человек. Раньше мы думали, что целиакию находят только у детей с раздутыми животиками, стремительно худеющих, недополучающих питательных веществ с едой. Но теперь известно, что целиакия может быть спровоцирована (согласно генетической предрасположенности) в любом возрасте и БЕЗ симптомов из области слабого или болезненного пищеварения. Воспаление, которое вызывается целиакией, может вылиться в инсулин-резистентность, приобретение лишнего веса и/или диабета, и автор этого материала, врач по профессии, наблюдает такую схему постоянно.

Вторая проблема: глютен и воспаление в кишечнике

Помимо целиакии, пшеница создает проблемы и другим путем: глютен вызывает воспалительные процессы, поскольку наш организм реагирует на современный глютен тихими (малоинтенсивными) аутоимунными реакциями. Наша иммунная система в ответ на присутствие глютена синтезирует антитела к этому белку (в небольшом количестве). По сути, такие антитела присутствуют в крови 7% населения, у 21 миллиона человек (по США). Эти же антитела нашли у 18% людей, страдающих аутизмом и у 20% страдающих шизофренией.

В отчете крупномасштабного исследования, опубликованного в "Журнале Американской медицинской ассоциации" (Journal of the American Medical Association) сообщается, что скрытая чувствительность к глютену (выявленная по повышенному уровню антител в случаях, когда истинная целиакия не выявлялась) повышает риск смертельного исхода с 35 до 75%, в основном, статистически, смерть наступала от рака или сердечного приступа. Только в русле этого механизма в зону риска инфаркта, ожирения и раковых опухолей попадают более 20 миллионов американцев (*при этом объем потребляемой пшеницы в России и США не сильно различается).

Как именно глютен провоцирует развитие воспалений, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и рака?

Риск становится максимальным, когда воспаление, вызванное глютеном, распространяется, как пожар, по всему организму. Сначала оно нарушает целостность защитных слоев тонкого кишечника, вследствие чего недопереваренная еда и паразиты получают возможность проникнуть в кровь через нарушенные кишечные барьеры, таким образом нежелательные вещества вступают в контакт с системой иммунной защиты (защитный слой в кишечнике совсем тонок и иммунные барьеры расположены прямо за этим тонким слоем), провоцируется иммунная реакция. Общая площадь поверхности тонкого кишечника, при этом, сопоставима с площадью теннисного корта! Иммунная система начинает атаковать чужеродные белки, пытаясь защитить чистоту крови, и эти атаки приводят к системному воспалению, которое далее, в свою очередь, вызывает заболевания сердца, старческое слабоумие, раковые опухоли, диабет и другие заболевания.

Доктор Алессио Фасано (Dr. Alessio Fasano), специалист по целиакии медицинского факультета Университета Мэриленда, обнаружил белок, производимый в нашем тонком кишечнике, так называемый "зонален" - концентрация этого протеина существенно возрастает в присутствии глютена. Зонален "разлепляет" клетки тканей кишечника, которые обычно отвечают за защиту иммунной системы от проникновения в кровь паразитов и чужеродных белков - т.е. призванных не допускать "утечек" сквозь кишечный барьер. Именно отсюда пошел англоязычный термин "кишечник с утечкой", он же "синдром дырявой кишки" и "синдром повышенной кишечной проницаемости" (leaky gut). Если у вас находят этот синдром, то употребляя в пищу пшеничные продукты, вы будете постоянно жить с воспалительными процессами во всем организме и постепенно получите целый список других симптомов и заболеваний, на первый взгляд, никак не связанных с вашим рационом.

Почему количество "чувствительных к глютену" людей так сильно выросло в последние 50 лет?

Дело здесь в том, что путем селекции удалось изменить состав пшеницы, качество и концентрацию глютена в злаковых. Глютеновые протеины стали другими и их стало намного больше в том же объеме продукта, именно это изменение и стоит за разрастанием целиакии и аутоимунных реакций на пшеницу.

Прибавьте к этому общую агрессивность нашего рациона к нашей системе пищеварения, а так же агрессивную окружающую среду, болезненный образ жизни и использование медикаментов - и у вас на руках окажется идеальный набор предпосылок для повышенной чувствительности к глютену (дословно переводится как "непереносимость глютена", что, пожалуй, корректнее). "Супер-глютен" легко проникает в нашу систему через кишечный барьер и наша иммунная система вынуждена реагировать, а она реагирует так, словно глютен - чужеродное вещество (коим оно и является), поэтому по этим чудакам открывается огонь на поражение. Воспаление призвано уничтожить чужеродные белки, но на войне очень часто жертвами становятся все без разбора. Воспаление не действует выборочно, поэтому нападению подвергаются и другие наши собственные клетки, что и приводит к диажерению и другим состояниям и заболеваниям, вызванным воспалительными процессами в организме.

Урон, который нашей системе пищеварения наносят вместе, комплексно, использование антибиотиков, анти-воспалительных медикаментов, рацион с малым количеством живой растительной клетчатки и большим количеством сахара - все это в комплексе приводит к развитию целиакии и непереносимости глютена либо повышенной чувствительности к нему, и в результате мы получаем постоянное скрытое воспаление. Вот почему исключение глютена и других пищевых аллергенов может оказаться самым мощным методом предотвращения или исправления диажирения и других хронических заболеваний.

Супер-наркотик

В пшенице содержится не только "супер-крахмал" и "супер-глютен", что делает этот злак сверх-полнящим и провоцирующим воспалительные процессы - помимо этого, пшеница еще и качественный мощный наркотик, который, по сути, сводит с ума, вызывает голод и зависимость.

В процесс пищеварения, протеины пшеницы разбиваются на более короткие протеиновые цепочки (полипептиды), которые называют экзорфинами. Они похожи по своей природе на эндорфины, которые бегуны получают от бега. Эти вещества также обращаются к опиоидным рецепторам в мозгу и дают ощущение кайфа, подсаживая практически по той же схеме, что героин подсаживает наркоманов. Полипептиды пшеницы всасываются в кровь и проникают с кровотоком в головной мозг. Их называют глютеоморфины - производное от "глютена" и "морфинов".

Эти мощные вещества способны вызвать массу проблем, включая шизофрению и аутизм. Но также они вызывают привыкание, "подсаживают", вызывают постоянное желание съесть еще и переедание. Никто не переедает брокколи, зато печенья, пирог, бутерброды, пиццу - остановиться сложно. Еще более пугает тот факт, что снять эту зависимость можно тем же медикаментом, который в больницах используют при передозе героина или морфия (речь о налоксоне, блокирующем действие опиатов). Под контролем налоксона люди, страдающие от переедания, ели на 30% меньше.

Вывод простой: пшеница вызывает зависимость и является стимулятором аппетита.

Как победить пшеницу и сбросить вес:

Во-первых, следует сдать анализы и проверить, нет ли у вас более серьезных проблем, связанных с употреблением пшеницы.

Если узнаете себя хотя бы в одном из этих пунктов, то стоит пройти шести-недельный курс 100% воздержания от глютен-содержащих продуктов, чтобы получить возможность сравнить ощущения.

Если узнаете себя в трех и более пунктов, то стоит отказаться от глютен-содержащих продуктов навсегда.

- имеются признаки целиакии (аллергические, пищеварительные, аутоимунные, воспалительные, диажирение)

- без глютен-содержащих продуктов вы явно лучше себя чувствуете

- у вас повышенный уровень антител к глютену (анти-глиадин, антиглиадиновые антитела или антитела к тканевой трансглютаминазе)

- биопсия тонкого кишечника дала положительные результаты

- у вас найдены гены, отвечающие за предрасположенность к неприятию глютена (HLA DQ2/8)

Во-вторых, для всех у кого не находятся антитела к глютену и целиакии: пожалуйста, помните, что современная пшеница - по-прежнему содержит в себе супер-крахмалы и является мощным наркотиком, провоцирующим ожирение, формирование пищевой зависимости и развитие других заболеваний. Попробуйте шесть недель прожить, исключив глютен-сожержащие продукты полностью и ведите дневник самочувствия.

Проблемы, связанные с пшеницей - это наша реальность, и сейчас они очевиднее, чем когда-либо. Отказ от глютена может не только помочь вам чувствовать себя лучше… он может спасти вам жизнь.

Больше информации по контролю над уровнем сахара крови и практических советов как избегать глютена в питании доступно на английском языке на сайте автора этого материала, доктора Марка Хаймна www.drhyman.com. (Mark Hyman, MD).

Марк Хайман - практикующий терапевт, основатель центра The UltraWellness Center, автор нескольких книг, четырежды становившихся бестселлерами по чартам издания New York Times, фигура международного масштаба в области функциональной медицины.