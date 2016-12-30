Почему инфекции менее опасны для женщин

 (3)
Zdravoe
пятница, 30 декабря 2016 г. 18:05
Некоторые инфекционные заболевания провоцируют более тяжелые симптомы у мужчин, чем у женщин – и это одна из наиболее сложных загадок в медицине.
© Shutterstock nuotr.

В частности, мужчины, инфицированные туберкулезом, в 1,5 раза больше рискуют умереть, чем женщины, и в 5 раз – заболеть раком при инфицировании вирусом папилломы человека (ВПЧ).

А когда стаи кур заражаются определенным ретровирусом, можно увидеть, что опухоли развиваются преимущественно у мужских особей, чем у женских. Теперь ученые из Великобритании утверждают, что им удалось выяснить причину этой «гендерной несправедливости».

По мнению команды ученых Royal Holloway из Лондонского университета, это связано с тем, что женщины являются более ценными особями для вида с эволюционной точки зрения, чем мужчины. Так что патогенные организмы «сохраняют» представительниц прекрасного пола в живых дольше, чем мужчин – ведь если они истребят весь вид своих хозяев, им негде будет жить и размножаться.

«Многие инфекции менее вирулентны у женщин: вирус «планирует» передаваться вертикальным путем, от матери к ребенку, или же через грудное вскармливание, чтобы продлить собственный род», – пишут авторы работы в Nature Communications. Тяжелая же болезнь, которая часто приходит с инфекцией, является «неудачным побочным эффектом», как для хозяина и патогена, потому что если хозяин прикован к постели или умирает, они больше не станет помогать возбудителю распространяться дальше.

Zdravoe
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Почему инфекции менее опасны для женщин (3)

Почему инфекции менее опасны для женщин
Некоторые инфекционные заболевания провоцируют более тяжелые симптомы у мужчин, чем у женщин – и это одна из наиболее сложных загадок в медицине.

Эксперт ООН по СПИД: обрезание резко снижает заражаемость ВИЧ у мужчин (12)

Эксперт ООН по СПИД: обрезание резко снижает заражаемость ВИЧ у мужчин
Обрезание у мужчин может снизить заражаемость ВИЧ-инфекцией до четырех раз. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил эксперт ООН по СПИД, заведующий лабораторией молекулярной биологии ВИЧ Института иммунологии Минздрава РФ Эдуард Карамов.

Зимний детокс: три напитка (2)

Зимний детокс: три напитка
Зима – это бессонные ночи, слишком много шампанского и кофеина. В таких условиях тяжеловато поднять иммунитет для борьбы с гриппом… Но тут на помощь придут три рецепта детокс-коктейлей – просто нарезать, смешать, отжать и пить!

Ученые: салями и сосиски усиливают симптомы астмы (1)

Ученые: салями и сосиски усиливают симптомы астмы
Переработанное мясо может усилить симптомы астмы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Thorax.

Зима: как применять лечебную косметику правильно?

Зима: как применять лечебную косметику правильно?
Аптечная косметика, настолько полюбилась нам своим приятным соотношением «цена/эффективность», что многие начали применять ее для рутинного ухода за кожей. На самом же деле лечебная косметика способна на большее.
Facebook друзья
Rambler's Top100