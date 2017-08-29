Пневмония опасна для сердца

Шведские ученые настаивают на том, что перенесенная пневмония должна стать поводом для регулярных исследований функций не только легких, но и сердца.
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Причем посещать врача-кардиолога нужно на протяжении как минимум 5 лет даже после полного и успешного излечения воспаления легких.

Как установили исследователи из университета в шведском городе Эребру, у больных, которые перенесли такие серьезные заболевания, вызываемые инфекциями, как пневмония и сепсис, риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), а также инфаркта миокарда и ишемического инсульта на протяжении первого года после болезни увеличивается в 6 раз.

Авторы статьи, опубликованной в августовском выпуске онлайнового издания European Journal of Preventive Cardiology, на протяжении многих лет наблюдали группу жителей Швеции численностью более 236 000 человек.

Повышенный риск развития ИБС, инфаркта миокарда и инсульта наблюдался у участников исследования, перенесших пневмонию либо сепсис, на протяжении не менее 5 лет после излечения от этих заболеваний инфекционной природы.

Ученые сообщают:

  • в течение первого года после излечения от пневмонии/сепсиса риск развития ССЗ у испытуемых был выше в 6,33 раза по сравнению с участниками, которые воспалением легких или заражением крови не болели;
  • в течение второго года после излечения такой риск оставался повышенным в 2,47 раза;
  • в течение третьего года повышение риска составляло 2,12 раза.
  • а 5 лет спустя, шансы стать пациентом кардиолога у больных после сепсиса/пневмонии были все еще выше в 1,87 раза.

По мнению ученых, причиной такого повышения риска развития ССЗ может являться хроническое воспаление в организме, которое сохраняется и после исчезновения из него возбудителей пневмонии или сепсиса.

Zdravoe
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