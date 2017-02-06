Открытие: длина пальцев человека связана с его уровнем доходов

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MedDaily
понедельник, 6 февраля 2017 г. 17:33
По данным исследователей из НИУ ВШЭ, способность зарабатывать деньги формируется в утробе матери.
© Cosmopolitan.lt montažas, Fotolia nuotr.

Как известно, если указательный палец короче безымянного, значит, в процессе внутриутробного развития человек подвергался воздействию высоких уровней тестостерона. Ученые выяснили, что такие люди чаще добиваются финансового успеха, рассказывает The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 2000 человек в возрасте от 25 до 60 лет. Специалисты измеряли длину пальцев добровольцев. Также участники ответили на вопросы о доходах. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты. Ученые обнаружили: чем меньше у женщин было соотношение длин указательного и безымянного пальцев, тем больше они зарабатывали.

Кроме того, специалисты установили, что уровень дохода оказался выше у представителей сильного пола, чьи указательные были пальцы короче безымянных. Исключение составляли мужчины с длинными указательными и короткими безымянными пальцами, имевшие высокий уровень образования. Они тоже зарабатывали много.

MedDaily
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