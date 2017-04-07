Определены лекарства, наиболее опасные для почек

Полипрагмазия (одновременный прием нескольких препаратов) сопряжена с повышенным риском развития острых проблем с почками, при этом было выявлено несколько классов лекарств, наиболее часто вызывающих повреждение почек.

Как утверждают французские ученые, антибактериальные препараты и диуретики относятся к классам, наиболее часто вовлеченным в процесс повреждения почек.

Исследователи из Университетской клиники Амьена определили классы препаратов, которые чаще всего задействованы в развитии острой почечной травмы посредством анализа неблагоприятных реакций на лекарства, учтенных во французской национальной базе данных фармаконадзора.

Из 38 782 таких случаев, зарегистрированных в базе данных, они обнаружили, что у 3.2% (или 1 254 пациентов) отмечались острые повреждения почек, при этом средний возраст таких пациентов составил 69 лет. С этими эпизодами было связано 434 препарата, и наиболее опасными в этом отношении были признаны системные антибактериальные препараты (528 сообщений, 29,5%); диуретики (328 сообщений, 18,5%); препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (289 сообщений, 16,3%); противоопухолевые средства (180 сообщений, 10,2%); противовоспалительные средства (95 сообщений, 5,4%). Из пациентов, перенесших острое почечное повреждение, 15% нуждались в диализе или трансплантации почки, а 4,6% умерли.

Наивысший относительный риск повреждения почек скрывали такие лекарственные средства, как гентамицин, эплеренон, кандесартан, цисплатин и ацикловир. Исследование также показало, что две трети случаев почечных повреждений были связаны с двумя или более одновременно принимаемыми препаратами – это подтверждает результаты других исследований, показавших, что полипрагмазия (одновременный прием нескольких препаратов) несет собой особый риск возникновения острых заболеваний почек.